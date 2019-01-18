Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Перес де Куэльяр написав:Радійте тому, що Вам окупант з військового Урала шкоринку хліба не кидає, як собаці. Одним реченням Вам дав відповідь
Ваші поради мені не потрібні, я Вам нічого не раджу, отже й Ви стримуйте себе . Я зрадію, якщо пороха посадять на лаву підсудних - за 10+3 дні псевдоультиматиму сепарам одразу , після інаугурації, за Зеленопілля, за Луганськ, за Іловайськ, за Дебальцеве, Мінські угоди, і за банкопад...Загалом, максимальний термін, і , абсолютна конфіскація. Це немало, бо за ним підуть в конфіскацію ще багото хто! Я бу голосувати за того, хто таке пообіцяє, але це не буде кандидат із сепарів, і, особливо, це не буде ЮВТ...
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу
freeze написав:lapay Мутно всё. Все кто занимался расследованием, говорят о странном поведении Ющенко, он всячески тормозил расследование.
Бывший глава Службы безопасности Украины Александр Турчинов заявляет об отсутствии процессуальных доказательств отравления Президента Виктора Ющенко в период избирательной кампании 2004 года. Однако, отметил Турчинов, за все время, пока он возглавлял СБУ, Ющенко так и не сдал анализы для экспертизы.
Пискун объяснил, что экспертиза до сих пор не проведена в связи с нежеланием Президента сдавать необходимые анализы.
Турчинов подчеркнул, что за неделю до своей отставки он лично просил Ющенко не затягивать с проведением такой экспертизы и Президент согласился сдать необходимые анализы. Он отметил, что предупредил главу государства: "Если мы и далее будем затягивать проведение экспертизы, нас просто обвинят в фабрикации". "Президент пообещал мне, что он сдаст анализ в ближайшее время. Дальнейшее развитие событий мне неизвестно, но, насколько я знаю, экспертиза до сих пор не проведена", - резюмировал экс-глава СБУ. https://korrespondent.net/ukraine/polit ... -obnovleno
Я лично думаю, что отравление было, или же человека отравили, но странное петляние при расследовании, которое имело место быть с целью оттянуть взятие крови на экспертизу
Не треба фантазувати про змову рептілоїдів, достатньо подивитись на дату публікації 15,09,2005 і зрівняти з тим, що аналізи в Феофанії він здав у листопаді 2005.
Не розвіюйте остаточно мої добрі враження про Вас - досі вже.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Перес де Куэльяр написав:Радійте тому, що Вам окупант з військового Урала шкоринку хліба не кидає, як собаці. Одним реченням Вам дав відповідь
Ваші поради мені не потрібні, я Вам нічого не раджу, отже й Ви стримуйте себе . Я зрадію, якщо пороха посадять на лаву підсудних - за 10+3 дні псевдоультиматиму сепарам одразу , після інаугурації, за Зеленопілля, за Луганськ, за Іловайськ, за Дебальцеве, Мінські угоди, і за банкопад...Загалом, максимальний термін, і , абсолютна конфіскація. Це немало, бо за ним підуть в конфіскацію ще багото хто! Я бу голосувати за того, хто таке пообіцяє, але це не буде кандидат із сепарів, і, особливо, це не буде ЮВТ...
Не маскуйтесь, ватанчику.Бо навіть націоналісти зараз Пороха не трогають, робить він все правильно, тільки повільно. Ще покнопаєте трохи зайвого і Вас запросять на бесіду в СБУ.