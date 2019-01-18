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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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  #<1 ... 35363738>
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 19:58

Starikan,початок деолігархізації в чому полягає?
Гриценко...наш Президент
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 21:08

Re: Політичні дискусії

  Перес де Куэльяр написав:Радійте тому, що Вам окупант з військового Урала шкоринку хліба не кидає, як собаці. Одним реченням Вам дав відповідь
Ваші поради мені не потрібні, я Вам нічого не раджу, отже й Ви стримуйте себе . Я зрадію, якщо пороха посадять на лаву підсудних - за 10+3 дні псевдоультиматиму сепарам одразу , після інаугурації, за Зеленопілля, за Луганськ, за Іловайськ, за Дебальцеве, Мінські угоди, і за банкопад...Загалом, максимальний термін, і , абсолютна конфіскація. Це немало, бо за ним підуть в конфіскацію ще багото хто!
Я бу голосувати за того, хто таке пообіцяє, але це не буде кандидат із сепарів, і, особливо, це не буде ЮВТ...
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу
protefiks1959
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 21:12

  freeze написав:lapay
Мутно всё.
Все кто занимался расследованием, говорят о странном поведении Ющенко, он всячески тормозил расследование.

Бывший глава Службы безопасности Украины Александр Турчинов заявляет об отсутствии процессуальных доказательств отравления Президента Виктора Ющенко в период избирательной кампании 2004 года.
Однако, отметил Турчинов, за все время, пока он возглавлял СБУ, Ющенко так и не сдал анализы для экспертизы.

Пискун объяснил, что экспертиза до сих пор не проведена в связи с нежеланием Президента сдавать необходимые анализы.

Турчинов подчеркнул, что за неделю до своей отставки он лично просил Ющенко не затягивать с проведением такой экспертизы и Президент согласился сдать необходимые анализы.
Он отметил, что предупредил главу государства: "Если мы и далее будем затягивать проведение экспертизы, нас просто обвинят в фабрикации".
"Президент пообещал мне, что он сдаст анализ в ближайшее время. Дальнейшее развитие событий мне неизвестно, но, насколько я знаю, экспертиза до сих пор не проведена", - резюмировал экс-глава СБУ.
https://korrespondent.net/ukraine/polit ... -obnovleno

Я лично думаю, что отравление было, или же человека отравили, но странное петляние при расследовании, которое имело место быть с целью оттянуть взятие крови на экспертизу :roll:

Не треба фантазувати про змову рептілоїдів, достатньо подивитись на дату публікації 15,09,2005 і зрівняти з тим, що аналізи в Феофанії він здав у листопаді 2005.

Не розвіюйте остаточно мої добрі враження про Вас - досі вже.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 21:14

Re: Політичні дискусії

  protefiks1959 написав:Я бу голосувати за того, хто таке пообіцяє, але це не буде кандидат із сепарів, і, особливо, це не буде ЮВТ...

Ківа?
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 21:19

  protefiks1959 написав:
  Перес де Куэльяр написав:Радійте тому, що Вам окупант з військового Урала шкоринку хліба не кидає, як собаці. Одним реченням Вам дав відповідь
Ваші поради мені не потрібні, я Вам нічого не раджу, отже й Ви стримуйте себе . Я зрадію, якщо пороха посадять на лаву підсудних - за 10+3 дні псевдоультиматиму сепарам одразу , після інаугурації, за Зеленопілля, за Луганськ, за Іловайськ, за Дебальцеве, Мінські угоди, і за банкопад...Загалом, максимальний термін, і , абсолютна конфіскація. Це немало, бо за ним підуть в конфіскацію ще багото хто!
Я бу голосувати за того, хто таке пообіцяє, але це не буде кандидат із сепарів, і, особливо, це не буде ЮВТ...
Не маскуйтесь, ватанчику.Бо навіть націоналісти зараз Пороха не трогають, робить він все правильно, тільки повільно. Ще покнопаєте трохи зайвого і Вас запросять на бесіду в СБУ.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 22:50

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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 22:57

  protefiks1959 написав:
  Перес де Куэльяр написав:Радійте тому, що Вам окупант з військового Урала шкоринку хліба не кидає, як собаці. Одним реченням Вам дав відповідь
Ваші поради мені не потрібні, я Вам нічого не раджу, отже й Ви стримуйте себе . Я зрадію, якщо пороха посадять на лаву підсудних - за 10+3 дні псевдоультиматиму сепарам одразу , після інаугурації, за Зеленопілля, за Луганськ, за Іловайськ, за Дебальцеве, Мінські угоди, і за банкопад...Загалом, максимальний термін, і , абсолютна конфіскація. Це немало, бо за ним підуть в конфіскацію ще багото хто!
Я бу голосувати за того, хто таке пообіцяє, але це не буде кандидат із сепарів, і, особливо, це не буде ЮВТ...

И где, вернее, кто этот кандидат?
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 11:28

  swan forever написав:Квесторе_поверніться
Пиночет

Це не серйозно. Президент це його команда.
В команді Гриценка люди які говорили Порошенко, що він робить не правильно, в чому не виконує свої обіцянки.
Олігарх Порошенко переміг Порошенко Президента.
Подякуєм йому за все хороше що він зробив...а то новий термін його зіпсує абсолютно.
І Тимошенко не є виходом для України, занадто багато скелетів в її шафі.
Так що з реальних лишається - Гриценко.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 12:04

  Квесторе_поверніться написав:Так що з реальних лишається - Гриценко.


Сейчас началась компания дискредитации всех оппонентов. Сами читаете - все кандидаты ворюги, клоуны и тд. На Гриценко выливается масса какашек. Я смотрю по своим региональным одесским СМИ, масса статеечек про Гриценко, вот только почитал на сайте Алеши Гончаренко, БПП, что какое-то доверенное лицо Гриценко якобы поставило пять лет назад не там подпись. Ха-ха, это сайт бывшего члена партии Союз и партии регионов ставит в вину наблюдателю Гриценко про одну какую-то там подпись )))

Сейчас Манафорт, который выигрывал любые выборы не при делах, а политтехнологи Порошенко делают детскую ошибку. Они поставили задачу облить грязью всех конкурентов. Какая глупость, я даю бесплатный совет им, от чистого сердца, знаю, что им не воспользуются, поэтому и раскрываю тайну правильной стратегии предвыборной компании президента.
Избиратели страны разбиты сейчас на два больших лагеря.
Первый лагерь - те, кто испытывают чувство удовлетворения от сейчас происходящего или же боятся перемен, которые могут исходить от других кандидатов. Это нормально. Это избиратели Порошенко.
Второй лагерь - те, кому категорически не нравится, что сейчас происходит. Это тоже нормально. Это избиратели Зеленского, Тимошенко, Гриценко, Бойко и всех других будущих 40 кандидатов.
Но есть один главный момент, который на сегодня никто не отрицает, что один из двух главных кандидатов на победу - это Тимошенко. Вот это все понимают.
Дискредитируя всех кандидатов команда Порошенко максимально повышает шансы Юли на победу. Надо им топить только одного кандидата Юлю, всех остальных надо или игнорировать, или даже негласно оказывать поддержку. Потому что очевидная аксиома, чем больше голосов получит Зеленский, Гриценко, Бойко, Смешко и тд, тем меньше голосов получит Юля. Голоса этих избирателей никогда не перейдут к Порошенко. Основной соперник будет ослаблен распылением голосов второй группы избирателей.
Странно Ковальчук и Грынив, которые ответственны за предвыборную стратегию, вроде умные, начитанные и опытные люди, они явно понимают, что стратегия, которую я описал верная, но делают наоборот.
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 12:22

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:На Гриценко выливается масса какашек.

Ніхто його не тягнув за язика пороти різну маячню в 2014 році. Якщо людина не розуміє наслідки своїх "пропозицій", та ще й впертий, як баран, то який з нього Президент?
  freeze написав:Дискредитируя всех кандидатов команда Порошенко максимально повышает шансы Юли на победу.

У кожного кандидата є свої шкелети в шкафу, і, на виборах, ці дверці максимально відкриваються. Так було, є, і буде на всіх виборах, в усіх країнах, і в усі часи.
Мене особисто перемога Юлі не сильно хвилює - з накатоної доріжки їй вибратись ніхто не дасть, а впороти відверту дурню їй не дасть політичний досвід.
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