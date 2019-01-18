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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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  #<1 ... 36373839>
Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 12:35

Re: Політичні дискусії

  lapay написав:Мене особисто перемога Юлі не сильно хвилює - з накатоної доріжки їй вибратись ніхто не дасть, а впороти відверту дурню їй не дасть політичний досвід.

Тут можу не погодитись...Юля стане тим самим драконом з яким вона зараз бореться.
Продовжить підминати під себе всі гілки влади.
А це приведе до азіатчини, до царювання як в Московії, Білорусі, Казахстані.
Старі гріхи не пустять її в Рай...а разом з нею і Неньку Україну.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 12:45

  Квесторе_поверніться написав:Продовжить підминати під себе всі гілки влади.


Как будто сейчас все ветви не подмяты, посмотрите на этот позор в Раде, без коалиции есть коалиция, оппозиция была сразу лишена возможности руководить хоть одним комитетом, Янукович и не знал, что так можно делать.
Чем теоретически может быть хуже непонятно. Тем более я сильно сомневаюсь в будущих успехах Юли в подмятии всех ветвей власти. Lapay совершенно правильно только что сказал, возможности всех кандидатов строго ограничены обществом, что-то они не смогут сделать никогда, сколько ни говори халва в предвыборных программах.
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 12:51

Re: Політичні дискусії

  Квесторе_поверніться написав:Юля стане тим самим драконом з яким вона зараз бореться.

Вона, як і Порошенко, боряться виключно за булаву, ще з 2004 року. Просто зараз такі умови, що треба ще щось робити і для країни, інакше спонсори не дадуть грошей на підримку штанів/спідниці.
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 12:55

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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 13:08

  lapay написав:
  Квесторе_поверніться написав:Юля стане тим самим драконом з яким вона зараз бореться.

Вона, як і Порошенко, боряться виключно за булаву, ще з 2004 року. Просто зараз такі умови, що треба ще щось робити і для країни, інакше спонсори не дадуть грошей на підримку штанів/спідниці.

Пора припинити цю боротьбу Юлі та Петра, вибравши Гриценка.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 13:09

  freeze написав:
  Квесторе_поверніться написав:Продовжить підминати під себе всі гілки влади.


Как будто сейчас все ветви не подмяты, посмотрите на этот позор в Раде, без коалиции есть коалиция, оппозиция была сразу лишена возможности руководить хоть одним комитетом, Янукович и не знал, что так можно делать.
Чем теоретически может быть хуже непонятно. Тем более я сильно сомневаюсь в будущих успехах Юли в подмятии всех ветвей власти. Lapay совершенно правильно только что сказал, возможности всех кандидатов строго ограничены обществом, что-то они не смогут сделать никогда, сколько ни говори халва в предвыборных программах.

А чи не заслуга це Президента Порошенка?
Гриценко...наш Президент
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 13:13

  Квесторе_поверніться написав:А чи не заслуга це Президента Порошенка?


Что подмяты все ветви власти ?
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 13:23

  freeze написав:
  Квесторе_поверніться написав:А чи не заслуга це Президента Порошенка?


Что подмяты все ветви власти ?

суды не судимы)).Приймаючи рішення,суддя керується внутрішнім переконанням© :idea:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 13:25

Re: Політичні дискусії

  Мизантрóп написав:Приймаючи рішення,суддя керується внутрішнім переконанням©

Як і лікарі. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 14:08

Про вот эту схему "Петиной тысячи" я писал несколько дней назад:

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Протягом місяця уряд чітко випише відповідну постанову Кабінету Міністрів

Дивися повний текст Розенко розповів, як українці зможуть отримати субсидії готівкою.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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