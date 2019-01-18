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Політичні дискусії
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Додано: Суб 19 січ, 2019 12:35
lapay написав:
Мене особисто перемога Юлі не сильно хвилює - з накатоної доріжки їй вибратись ніхто не дасть, а впороти відверту дурню їй не дасть політичний досвід.
Тут можу не погодитись...Юля стане тим самим драконом з яким вона зараз бореться.
Продовжить підминати під себе всі гілки влади.
А це приведе до азіатчини, до царювання як в Московії, Білорусі, Казахстані.
Старі гріхи не пустять її в Рай...а разом з нею і Неньку Україну.
Гриценко...наш Президент
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 19 січ, 2019 12:45
Квесторе_поверніться написав:
Продовжить підминати під себе всі гілки влади.
Как будто сейчас все ветви не подмяты, посмотрите на этот позор в Раде, без коалиции есть коалиция, оппозиция была сразу лишена возможности руководить хоть одним комитетом, Янукович и не знал, что так можно делать.
Чем теоретически может быть хуже непонятно. Тем более я сильно сомневаюсь в будущих успехах Юли в подмятии всех ветвей власти. Lapay совершенно правильно только что сказал, возможности всех кандидатов строго ограничены обществом, что-то они не смогут сделать никогда, сколько ни говори халва в предвыборных программах.
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Додано: Суб 19 січ, 2019 12:51
Квесторе_поверніться написав:
Юля стане тим самим драконом з яким вона зараз бореться.
Вона, як і Порошенко, боряться виключно за булаву, ще з 2004 року. Просто зараз такі умови, що треба ще щось робити і для країни, інакше спонсори не дадуть грошей на підримку штанів/спідниці.
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Додано: Суб 19 січ, 2019 12:55
Как говорится:
"Если не П..., то кто?"
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Додано: Суб 19 січ, 2019 13:08
lapay написав: Квесторе_поверніться написав:
Юля стане тим самим драконом з яким вона зараз бореться.
Вона, як і Порошенко, боряться виключно за булаву, ще з 2004 року. Просто зараз такі умови, що треба ще щось робити і для країни, інакше спонсори не дадуть грошей на підримку штанів/спідниці.
Пора припинити цю боротьбу Юлі та Петра, вибравши Гриценка.
Гриценко...наш Президент
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Додано: Суб 19 січ, 2019 13:09
freeze написав: Квесторе_поверніться написав:
Продовжить підминати під себе всі гілки влади.
Как будто сейчас все ветви не подмяты, посмотрите на этот позор в Раде, без коалиции есть коалиция, оппозиция была сразу лишена возможности руководить хоть одним комитетом, Янукович и не знал, что так можно делать.
Чем теоретически может быть хуже непонятно. Тем более я сильно сомневаюсь в будущих успехах Юли в подмятии всех ветвей власти. Lapay совершенно правильно только что сказал, возможности всех кандидатов строго ограничены обществом, что-то они не смогут сделать никогда, сколько ни говори халва в предвыборных программах.
А чи не заслуга це Президента Порошенка?
Гриценко...наш Президент
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Додано: Суб 19 січ, 2019 13:13
Квесторе_поверніться написав:
А чи не заслуга це Президента Порошенка?
Что подмяты все ветви власти ?
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Додано: Суб 19 січ, 2019 13:23
freeze написав: Квесторе_поверніться написав:
А чи не заслуга це Президента Порошенка?
Что подмяты все ветви власти ?
суды не судимы)).Приймаючи рішення,суддя керується внутрішнім переконанням©
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Мизантрóп
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Додано: Суб 19 січ, 2019 13:25
Мизантрóп написав:
Приймаючи рішення,суддя керується внутрішнім переконанням©
Як і лікарі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: Суб 19 січ, 2019 14:08
Про вот эту схему "Петиной тысячи" я писал несколько дней назад:
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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