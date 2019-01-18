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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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  #<1 ... 36373839
Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 14:25

Re: Політичні дискусії smdfbhsjjsjdbhfjsfbklsdfsjdbhfjsbdhfj

  Кармелюк написав:На жаль занадто багато співітчизників наївно вважає, що якщо їм сьогодні погано, то вже гірше бути не може.

Это что? Угрозы?
Не кормите троллей:
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 14:26

Re: Політичні дискусії

  Кармелюк написав:Єдина надія, що до парламентських виборів більшість виборців таки зрозуміє, яку ж дурню вона вчинила! І тоді хоча би в парламент оберуть притомну більшість, яка загальмує ті руйнівні процеси, які запустить новий президент.

А сейчас у нас адекватное большинство?
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 14:28

Re: Політичні дискусії

  airmax78 написав:Капец... Вы же, вроде, думающий человек. А последствия чьих "не один год нормально пожили" привели нас к 2014му? Если даже овощ, который сам крал как не в себя, но не нарушал "пакта о ненападении" с предыдущими воровайками, не смог ей простить, что она поставила раком всю страну, в т.ч. "не гонящий порожняк Дамбас" одним своим контрактом. Это было абсолютно из ряда вон, что для Украины, что для всего бывшего СССР. И это при том, что овощ был в хороших отношениях с патроном Воны. Реально тетя одним росчерком пера отдала страну в анальное рабство на неограниченный срок. А с юлеботов, как с гуся вода. Это просто какая-то религия.


А как же юливолю?
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 14:48

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:возможности всех кандидатов строго ограничены обществом

Это про какую страну написано??? :shock:
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 15:10

  Баблонавт написав:
  freeze написав:возможности всех кандидатов строго ограничены обществом

Это про какую страну написано??? :shock:


Естественно про нашу. Рамки широкие, но строго ограниченные обществом.
Ни один кандидат даже Бойко, не может признать аннексию Крыма или отказаться от ОРДЛО.
Это будет его последним днем. Есть еще множество моментов, которых не будет никогда.
Есть определенные рамки поведения, иначе капец любому президенту.
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 15:36

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Есть еще множество моментов, которых не будет никогда.

В тому числі і радикальної боротьби з корупцією. Наш державний організм без смазки працювати не буде. Можливо тільки закрити корупційні дірки зміною законодавства, зменшивши роль людини в принятті рішень. Поки людина буде приймати рішення, поки і буде корупція.
Прикольно спостерігати даремні сподівання на царя-батюшку, який все зможе змінити одномоментно. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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