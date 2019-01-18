Это что? Угрозы?
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Додано: Суб 19 січ, 2019 14:25
Re: Політичні дискусії smdfbhsjjsjdbhfjsfbklsdfsjdbhfjsbdhfj
Это что? Угрозы?
Не кормите троллей:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
Додано: Суб 19 січ, 2019 14:26
Re: Політичні дискусії
А сейчас у нас адекватное большинство?
Не кормите троллей:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
Додано: Суб 19 січ, 2019 14:28
Re: Політичні дискусії
А как же юливолю?
Не кормите троллей:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
Додано: Суб 19 січ, 2019 14:48
Re: Політичні дискусії
Это про какую страну написано???
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Додано: Суб 19 січ, 2019 15:10
Естественно про нашу. Рамки широкие, но строго ограниченные обществом.
Ни один кандидат даже Бойко, не может признать аннексию Крыма или отказаться от ОРДЛО.
Это будет его последним днем. Есть еще множество моментов, которых не будет никогда.
Есть определенные рамки поведения, иначе капец любому президенту.
Додано: Суб 19 січ, 2019 15:36
Re: Політичні дискусії
В тому числі і радикальної боротьби з корупцією. Наш державний організм без смазки працювати не буде. Можливо тільки закрити корупційні дірки зміною законодавства, зменшивши роль людини в принятті рішень. Поки людина буде приймати рішення, поки і буде корупція.
Прикольно спостерігати даремні сподівання на царя-батюшку, який все зможе змінити одномоментно.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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