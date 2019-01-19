|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 19 січ, 2019 14:25
Кармелюк написав:
На жаль занадто багато співітчизників наївно вважає, що якщо їм сьогодні погано, то вже гірше бути не може.
Это что? Угрозы?
Не кормите троллей:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
-
M-A-X
-
-
- Повідомлень: 1506
- З нами з: 08.10.15
- Подякував: 489 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 січ, 2019 14:26
Кармелюк написав:
Єдина надія, що до парламентських виборів більшість виборців таки зрозуміє, яку ж дурню вона вчинила! І тоді хоча би в парламент оберуть притомну більшість, яка загальмує ті руйнівні процеси, які запустить новий президент.
А сейчас у нас адекватное большинство?
Не кормите троллей:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
-
M-A-X
-
-
- Повідомлень: 1506
- З нами з: 08.10.15
- Подякував: 489 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 січ, 2019 14:28
airmax78 написав:
Капец... Вы же, вроде, думающий человек. А последствия чьих "не один год нормально пожили" привели нас к 2014му? Если даже овощ, который сам крал как не в себя, но не нарушал "пакта о ненападении" с предыдущими воровайками, не смог ей простить, что она поставила раком всю страну, в т.ч. "не гонящий порожняк Дамбас" одним своим контрактом. Это было абсолютно из ряда вон, что для Украины, что для всего бывшего СССР. И это при том, что овощ был в хороших отношениях с патроном Воны. Реально тетя одним росчерком пера отдала страну в анальное рабство на неограниченный срок. А с юлеботов, как с гуся вода. Это просто какая-то религия.
А как же юливолю?
Не кормите троллей:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
-
M-A-X
-
-
- Повідомлень: 1506
- З нами з: 08.10.15
- Подякував: 489 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 січ, 2019 14:48
freeze написав:
возможности всех кандидатов строго ограничены обществом
Это про какую страну написано???
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
-
Баблонавт
-
-
- Повідомлень: 332
- З нами з: 13.03.15
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 91 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 січ, 2019 15:10
Баблонавт написав: freeze написав:
возможности всех кандидатов строго ограничены обществом
Это про какую страну написано???
Естественно про нашу. Рамки широкие, но строго ограниченные обществом.
Ни один кандидат даже Бойко, не может признать аннексию Крыма или отказаться от ОРДЛО.
Это будет его последним днем. Есть еще множество моментов, которых не будет никогда.
Есть определенные рамки поведения, иначе капец любому президенту.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 9223
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 2698 раз.
- Подякували: 3704 раз.
-
- Профіль
-
15
1
1
Додано: Суб 19 січ, 2019 15:36
freeze написав:
Есть еще множество моментов, которых не будет никогда.
В тому числі і радикальної боротьби з корупцією. Наш державний організм без смазки працювати не буде. Можливо тільки закрити корупційні дірки зміною законодавства, зменшивши роль людини в принятті рішень. Поки людина буде приймати рішення, поки і буде корупція.
Прикольно спостерігати даремні сподівання на царя-батюшку, який все зможе змінити одномоментно.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 6631
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 825 раз.
- Подякували: 980 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 січ, 2019 19:11
Кармелюк написав:
А щасливі тоді проголосували за Януковича і не парились як я. Хоча результат його президентства по моїм прогнозам мав виявитися приблизно таким як і відбулося (хоча такої катастрофи навіть я не очікував).
Ага, а таких результатов от майдана даже я не ожидал.
Не кормите троллей:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
-
M-A-X
-
-
- Повідомлень: 1506
- З нами з: 08.10.15
- Подякував: 489 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 січ, 2019 19:29
freeze написав:Дискредитируя всех кандидатов команда Порошенко максимально повышает шансы Юли на победу. Надо им топить только одного кандидата Юлю, всех остальных надо или игнорировать, или даже негласно оказывать поддержку. Потому что очевидная аксиома, чем больше голосов получит Зеленский, Гриценко, Бойко, Смешко и тд, тем меньше голосов получит Юля. Голоса этих избирателей никогда не перейдут к Порошенко. Основной соперник будет ослаблен распылением голосов второй группы избирателей.
Странно Ковальчук и Грынив, которые ответственны за предвыборную стратегию, вроде умные, начитанные и опытные люди, они явно понимают, что стратегия, которую я описал верная, но делают наоборот.
Так сейчас задача выйти во второй тур. Исходят из того что Тимошенко уже там. Поэтому и надо бороться со всеми, а не только с ней на данном этапе.
-
Aps
-
-
- Повідомлень: 2419
- З нами з: 24.06.15
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 240 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 20 січ, 2019 09:40
Aps написав:
Так сейчас задача выйти во второй тур. Исходят из того что Тимошенко уже там.
Це не так...це результат передстартового піару Юлі.
Лідери йдуть ноздря в ноздрю.
Кажуть що Смішко креатура силовиків. Правда?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 27362
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1389 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|