Это про какую страну написано???
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Додано: Суб 19 січ, 2019 14:48
Re: Політичні дискусії
Это про какую страну написано???
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Додано: Суб 19 січ, 2019 15:10
Естественно про нашу. Рамки широкие, но строго ограниченные обществом.
Ни один кандидат даже Бойко, не может признать аннексию Крыма или отказаться от ОРДЛО.
Это будет его последним днем. Есть еще множество моментов, которых не будет никогда.
Есть определенные рамки поведения, иначе капец любому президенту.
Додано: Суб 19 січ, 2019 15:36
Re: Політичні дискусії
В тому числі і радикальної боротьби з корупцією. Наш державний організм без смазки працювати не буде. Можливо тільки закрити корупційні дірки зміною законодавства, зменшивши роль людини в принятті рішень. Поки людина буде приймати рішення, поки і буде корупція.
Прикольно спостерігати даремні сподівання на царя-батюшку, який все зможе змінити одномоментно.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Суб 19 січ, 2019 19:29
Re: Політичні дискусії
Так сейчас задача выйти во второй тур. Исходят из того что Тимошенко уже там. Поэтому и надо бороться со всеми, а не только с ней на данном этапе.
Додано: Нед 20 січ, 2019 09:40
Re: Політичні дискусії
Це не так...це результат передстартового піару Юлі.
Лідери йдуть ноздря в ноздрю.
Кажуть що Смішко креатура силовиків. Правда?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 20 січ, 2019 16:21
Re: Політичні дискусії
Гриценко також має добрих спонсорів. Напевно...
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Нед 20 січ, 2019 17:36
Кстати по поводу множества кандидатов, которые будут в бюллетене.
Многие удивляются и подсмеиваются, вот дурачки, выкинули два с половиной миллиона гривен )))
Есть три типа кандидатур, кроме трех-четырех, которые теоретически могут претендовать на президентство.
Первый тип - те кто со своими политсилами пойдет на парламентские выборы, и надеются попасть в парламент - обязаны засветиться на президентских, чтобы показать свою значимость электорату, убедить спонсоров. Их много - это Бойко, Садовой, Вилкул, Мураев и тд.
Второй тип - шахматные фигуры, которые тянут и оплачивают за них 2 500 000 грн залога определенные силы, чтобы отщипнуть кусочек от конкурентов. Тот же бывший водитель Тимошенко Ю.В, корреспондент Литвиненко Юля, даже визуально похожая на Юлю, с целью отщипнуть несколько десятых процентов голосов феминисток, готовых голосовать только за женщину, плюс кусочек обязательной рекламы с негативом дать.
Третий тип - спонсоры платят людям 2 500 000 гривен с целью застолбить своих людей в территориальные избирательные комиссии, которые положены от каждого кандидата. Это типа уже зарегистрированных Куприя, бывшего министра Шевченко.
Люди не потеряют денег за залог, они его не платят сами, они еще заработают на этом )))
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