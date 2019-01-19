RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 36373839
Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 14:48

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:возможности всех кандидатов строго ограничены обществом

Это про какую страну написано??? :shock:
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
Повідомлень: 332
З нами з: 13.03.15
Подякував: 26 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 15:10

  Баблонавт написав:
  freeze написав:возможности всех кандидатов строго ограничены обществом

Это про какую страну написано??? :shock:


Естественно про нашу. Рамки широкие, но строго ограниченные обществом.
Ни один кандидат даже Бойко, не может признать аннексию Крыма или отказаться от ОРДЛО.
Это будет его последним днем. Есть еще множество моментов, которых не будет никогда.
Есть определенные рамки поведения, иначе капец любому президенту.
freeze
4
 
Повідомлень: 9235
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2700 раз.
Подякували: 3703 раз.
 
Профіль
15
1
1
Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 15:36

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Есть еще множество моментов, которых не будет никогда.

В тому числі і радикальної боротьби з корупцією. Наш державний організм без смазки працювати не буде. Можливо тільки закрити корупційні дірки зміною законодавства, зменшивши роль людини в принятті рішень. Поки людина буде приймати рішення, поки і буде корупція.
Прикольно спостерігати даремні сподівання на царя-батюшку, який все зможе змінити одномоментно. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 6637
З нами з: 01.08.15
Подякував: 825 раз.
Подякували: 982 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 19:29

Re: Політичні дискусії

freeze написав:Дискредитируя всех кандидатов команда Порошенко максимально повышает шансы Юли на победу. Надо им топить только одного кандидата Юлю, всех остальных надо или игнорировать, или даже негласно оказывать поддержку. Потому что очевидная аксиома, чем больше голосов получит Зеленский, Гриценко, Бойко, Смешко и тд, тем меньше голосов получит Юля. Голоса этих избирателей никогда не перейдут к Порошенко. Основной соперник будет ослаблен распылением голосов второй группы избирателей.
Странно Ковальчук и Грынив, которые ответственны за предвыборную стратегию, вроде умные, начитанные и опытные люди, они явно понимают, что стратегия, которую я описал верная, но делают наоборот.


Так сейчас задача выйти во второй тур. Исходят из того что Тимошенко уже там. Поэтому и надо бороться со всеми, а не только с ней на данном этапе.
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2419
З нами з: 24.06.15
Подякував: 45 раз.
Подякували: 240 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 09:40

Re: Політичні дискусії

  Aps написав:Так сейчас задача выйти во второй тур. Исходят из того что Тимошенко уже там.

Це не так...це результат передстартового піару Юлі.
Лідери йдуть ноздря в ноздрю.
Кажуть що Смішко креатура силовиків. Правда?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27370
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1390 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 16:21

Re: Політичні дискусії

  Квесторе_поверніться написав:Пора припинити цю боротьбу Юлі та Петра, вибравши Гриценка.


Гриценко також має добрих спонсорів. Напевно...
роаналізувавши друковані видання Івано-Франківщини за вересень-листопад, представники ОПОРИ виявили безумовного лідера за кількістю іміджевих матеріалів – Анатолія Гриценка. Позитивні матеріали про цього потенційного кандидата у Президенти України публікувалися в газетах області утричі частіше, ніж про інших ймовірних кандидатів.

На шпальтах газет обласного центру та у районних виданнях упродовж вересня-листопада ОПОРА виявила 49 іміджевих матеріали на користь Анатолія Гриценка. З них лише 6 марковані як політична реклама, а 43 мають ознаки прихованої політичної реклами. До прикладу, найпопулярніший матеріал – «Лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко перемагає у другому турі» вийшов одночасно в одинадцяти виданнях і усюди надрукований із однаковим заголовком. https://www.oporaua.org/novyny/45919?fb ... j1JUvmnrgw
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2195
З нами з: 19.04.12
Подякував: 26 раз.
Подякували: 282 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 17:36

Кстати по поводу множества кандидатов, которые будут в бюллетене.
Многие удивляются и подсмеиваются, вот дурачки, выкинули два с половиной миллиона гривен )))

Есть три типа кандидатур, кроме трех-четырех, которые теоретически могут претендовать на президентство.

Первый тип - те кто со своими политсилами пойдет на парламентские выборы, и надеются попасть в парламент - обязаны засветиться на президентских, чтобы показать свою значимость электорату, убедить спонсоров. Их много - это Бойко, Садовой, Вилкул, Мураев и тд.

Второй тип - шахматные фигуры, которые тянут и оплачивают за них 2 500 000 грн залога определенные силы, чтобы отщипнуть кусочек от конкурентов. Тот же бывший водитель Тимошенко Ю.В, корреспондент Литвиненко Юля, даже визуально похожая на Юлю, с целью отщипнуть несколько десятых процентов голосов феминисток, готовых голосовать только за женщину, плюс кусочек обязательной рекламы с негативом дать.

Третий тип - спонсоры платят людям 2 500 000 гривен с целью застолбить своих людей в территориальные избирательные комиссии, которые положены от каждого кандидата. Это типа уже зарегистрированных Куприя, бывшего министра Шевченко.
Люди не потеряют денег за залог, они его не платят сами, они еще заработают на этом )))
freeze
4
 
Повідомлень: 9235
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2700 раз.
Подякували: 3703 раз.
 
Профіль
15
1
1
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 18:48

Ништяковое фото ))
Был такой советский фильм Праздник святого Йоргена )))

https://www.wienerzeitung.at/_em_daten/ ... -01-19.jpg
freeze
4
 
Повідомлень: 9235
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2700 раз.
Подякували: 3703 раз.
 
Профіль
15
1
1
  #<1 ... 36373839
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (11882)
20.01.2019 19:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron