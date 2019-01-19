Додано: Нед 20 січ, 2019 17:36

Кстати по поводу множества кандидатов, которые будут в бюллетене.

Многие удивляются и подсмеиваются, вот дурачки, выкинули два с половиной миллиона гривен )))



Есть три типа кандидатур, кроме трех-четырех, которые теоретически могут претендовать на президентство.



Первый тип - те кто со своими политсилами пойдет на парламентские выборы, и надеются попасть в парламент - обязаны засветиться на президентских, чтобы показать свою значимость электорату, убедить спонсоров. Их много - это Бойко, Садовой, Вилкул, Мураев и тд.



Второй тип - шахматные фигуры, которые тянут и оплачивают за них 2 500 000 грн залога определенные силы, чтобы отщипнуть кусочек от конкурентов. Тот же бывший водитель Тимошенко Ю.В, корреспондент Литвиненко Юля, даже визуально похожая на Юлю, с целью отщипнуть несколько десятых процентов голосов феминисток, готовых голосовать только за женщину, плюс кусочек обязательной рекламы с негативом дать.



Третий тип - спонсоры платят людям 2 500 000 гривен с целью застолбить своих людей в территориальные избирательные комиссии, которые положены от каждого кандидата. Это типа уже зарегистрированных Куприя, бывшего министра Шевченко.

Люди не потеряют денег за залог, они его не платят сами, они еще заработают на этом )))