Только мертвым видел, но был как живой.
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Додано: Пон 21 січ, 2019 18:31
Додано: Пон 21 січ, 2019 19:01
Прикольно наблюдать, как Вы искажаете.
Президент или группа высших можновладцив (ставящий гос. и общ. интересы выше личных - в одной модели; или желающий личного обогащения через обогащение государства - в другой модели) - необходимый начальный элемент для изменения имеющейся системы, в том числе и изменения упомянутого законодательства.
Сама по себе она не изменится.
Изменения же только под давлением кредиторов недостаточно глубоки. Обходятся местными власть имущими. Лишь частично улучшают, точне в основном лишь стабилизируют, положение.
Внешние силы эффективны лишь в форме прямой администрации, как было в Японии.
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