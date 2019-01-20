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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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  #<1 ... 37383940
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 18:31

  pesikot написав:А вы Ленина живым видели ?


Только мертвым видел, но был как живой.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 19:01

  lapay написав:
  freeze написав:Есть еще множество моментов, которых не будет никогда.

В тому числі і радикальної боротьби з корупцією. Наш державний організм без смазки працювати не буде. Можливо тільки закрити корупційні дірки зміною законодавства, зменшивши роль людини в принятті рішень. Поки людина буде приймати рішення, поки і буде корупція.
Прикольно спостерігати даремні сподівання на царя-батюшку, який все зможе змінити одномоментно. :)

Прикольно наблюдать, как Вы искажаете.

Президент или группа высших можновладцив (ставящий гос. и общ. интересы выше личных - в одной модели; или желающий личного обогащения через обогащение государства - в другой модели) - необходимый начальный элемент для изменения имеющейся системы, в том числе и изменения упомянутого законодательства.

Сама по себе она не изменится.
Изменения же только под давлением кредиторов недостаточно глубоки. Обходятся местными власть имущими. Лишь частично улучшают, точне в основном лишь стабилизируют, положение.
Внешние силы эффективны лишь в форме прямой администрации, как было в Японии.
detroytred
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