Додано: Пон 21 січ, 2019 22:43

vitaliian написав: Кого бы не выбрали будет то же самое Кого бы не выбрали будет то же самое

Это называется фатализм. Всё будет так как течет, и изменить мы ничего не можем, потому что наши действия запрограммированы то ли масонами, то ли всевышним.При большей части избранных кандидатур - Бойко, Тимошенко, Зеленский, Балашов, Каплин, Мураев, Вилкул, и многие другие, все на ум сразу и не приходят, сотрудничество с МВФ будет по крайней мере приостановлено, это с вероятностью под 100 процентов.Однозначно за не имением новых идей будет бежать за МВФ Порошенко, возможно будет нацелен на сотрудничество, но на особых условиях Гриценко, остальные кандидаты под вопросом, еще толком экономических программ у них нет и взгляды непонятны.Это что касается неизбежности.