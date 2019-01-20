Только мертвым видел, но был как живой.
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Додано: Пон 21 січ, 2019 18:31
Додано: Пон 21 січ, 2019 19:01
Прикольно наблюдать, как Вы искажаете.
Президент или группа высших можновладцив (ставящий гос. и общ. интересы выше личных - в одной модели; или желающий личного обогащения через обогащение государства - в другой модели) - необходимый начальный элемент для изменения имеющейся системы, в том числе и изменения упомянутого законодательства.
Сама по себе она не изменится.
Изменения же только под давлением кредиторов недостаточно глубоки. Обходятся местными власть имущими. Лишь частично улучшают, точне в основном лишь стабилизируют, положение.
Внешние силы эффективны лишь в форме прямой администрации, как было в Японии.
Додано: Пон 21 січ, 2019 22:26
Re: Політичні дискусії
Ви пам'ятаєте, скільки прийнали законів, в тому числі і антикорупційних, щоб дали безвіз? А наступний Президент буде продавлювати закони Асоціації.
Гроші захочеш, ще й не так розкарячещся.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 21 січ, 2019 22:32
lapay Кого бы не выбрали будет то же самое. Нет у президента пространства для манёвра. Без денег МВФ стране не выжить и даже Бойко будет дружить с МВФ и США, ругать Вовку, типа бороться с коррупцией и продолжать реформы. Разница в деталях.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot
Додано: Пон 21 січ, 2019 22:43
Это называется фатализм. Всё будет так как течет, и изменить мы ничего не можем, потому что наши действия запрограммированы то ли масонами, то ли всевышним.
При большей части избранных кандидатур - Бойко, Тимошенко, Зеленский, Балашов, Каплин, Мураев, Вилкул, и многие другие, все на ум сразу и не приходят, сотрудничество с МВФ будет по крайней мере приостановлено, это с вероятностью под 100 процентов.
Однозначно за не имением новых идей будет бежать за МВФ Порошенко, возможно будет нацелен на сотрудничество, но на особых условиях Гриценко, остальные кандидаты под вопросом, еще толком экономических программ у них нет и взгляды непонятны.
Это что касается неизбежности.
Востаннє редагувалось freeze в Пон 21 січ, 2019 22:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 21 січ, 2019 22:43
vitaliian
Я ж про це і кажу. Різниця тільки в темпах реформ і є небезпека фатальних помилок від несистемних гравців.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 21 січ, 2019 22:49
Re: Політичні дискусії
Тоді дефолт з вірогідностю 100%.
Грошей немає, і без МВФ їх ніхто не дасть - тільки зливати ЗВР, що призведе до ланцюгової реакції втечі капіталу і дефолт. На таке не піде жоден політик.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 21 січ, 2019 22:53
Да, ну, не даст. Создание благоприятного инвестиционного климата, решение проблемы ОРДЛО, ныть, что денег никто не даёт легче лёгкого, тут и ума особого не надо, достаточно опыта директора вещевого рынка как сейчас.
Надо будет Саакашвили спросить, как Грузия при нём нашла силы отказаться от кредитной иглы.
Додано: Пон 21 січ, 2019 23:03
Re: Політичні дискусії
Ви не розумієте глибини проблеми. А скільки нам треба віддати боргів, а коли ми реформуємо судову систему, щоб сюди пішли інвестори? Суддів неможливо звільнити, вони недоторкані.
Інвестиції будуть, коли законодавство зміниться на європейське і судова система теж. А таке болото, як в нас, висушити хоч би за п'ять наступних років.
Так, можливо Порошенко і не найкращий Президент, не самий радикальний реформатор, часто навпаки. Але реальної альтернативи, яка може не на словах, а на ділі, робити реформи, особисто я не бачу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 21 січ, 2019 23:07
У вас сквозит характернейшая психологическая ошибка. Вы всё время пытаетесь доказать почему что-то нельзя сделать.
Успех приходит только к тем, кто говорит о том, как надо сделать, желательно решительно и быстро.
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