Це набагато краще, ніж слухати, з відкритим ротом, про зниження ціни на газ вдвічі, пенсії по 500 євро, миру без капітуляції, і таке інше.
В кінці року можна буде переконатися, хто був правий.
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Додано: Пон 21 січ, 2019 23:12
Re: Політичні дискусії
Це набагато краще, ніж слухати, з відкритим ротом, про зниження ціни на газ вдвічі, пенсії по 500 євро, миру без капітуляції, і таке інше.
В кінці року можна буде переконатися, хто був правий.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 21 січ, 2019 23:35
«Ставьте перед собой большие цели, ведь в них легче попасть.» Шиллер Ф.
Маленькими целями не воодушевишь население нашей страны на большие дела, ставя маленькие цели мы приведем страну к хаосу постоянной смены власти и раздиранием противоречиями.
В чем беда Порошенко, что и приведет к его уходу, он не поставил сейчас в предвыборной борьбе никакой вменяемой цели повышения благосостояния граждан, наоборот опять повышение цен и тд.
2-3 процента роста - это смех до упаду от китайцев и индусов.
Не можешь сделать такого роста, поедь в командировку, там где это сделали и изучи вопрос.
Кто-то мешает идти к цели, обратись непосредственно к населению, но для этого надо быть моральным, не обвешанным шлейфом скандалов, оффшоров, договорняков, и народ потянется к цели.
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