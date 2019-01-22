Додано: Вів 22 січ, 2019 08:56

freeze написав: Это что касается неизбежности. Это что касается неизбежности.

freeze написав: «Ставьте перед собой большие цели, ведь в них легче

Маленькими целями не воодушевишь население нашей страны «Ставьте перед собой большие цели, ведь в них легчеМаленькими целями не воодушевишь население нашей страны

Я не говорил про неизбежность. У больного ангиной есть не сильно много вариантов лечения. Понимаете аналогию? С Вовкой дружить не получиться ни у кого, потому что костью в горле станет Крым. Мы экспортно ориентированная страна и должны с кем то дружить, кому собираемся продавать то что производим. Как-то так.Можно пообещать каждому по бесплатному мерседесу к 2025 году. Амбициозно? Не надо больших целей. Коррупция. Медицина. Уровень жизни - больные места, которые надо лечить. Убрать коррупцию сразу вырастет поступление в бюджет и придут инвесторы. С такой коррупцией ни в ЕС ни в НАТО нас не возьмут.