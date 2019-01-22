Це набагато краще, ніж слухати, з відкритим ротом, про зниження ціни на газ вдвічі, пенсії по 500 євро, миру без капітуляції, і таке інше.
В кінці року можна буде переконатися, хто був правий.
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Додано: Пон 21 січ, 2019 23:12
Re: Політичні дискусії
Це набагато краще, ніж слухати, з відкритим ротом, про зниження ціни на газ вдвічі, пенсії по 500 євро, миру без капітуляції, і таке інше.
В кінці року можна буде переконатися, хто був правий.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 21 січ, 2019 23:35
«Ставьте перед собой большие цели, ведь в них легче попасть.» Шиллер Ф.
Маленькими целями не воодушевишь население нашей страны на большие дела, ставя маленькие цели мы приведем страну к хаосу постоянной смены власти и раздиранием противоречиями.
В чем беда Порошенко, что и приведет к его уходу, он не поставил сейчас в предвыборной борьбе никакой вменяемой цели повышения благосостояния граждан, наоборот опять повышение цен и тд.
2-3 процента роста - это смех до упаду от китайцев и индусов.
Не можешь сделать такого роста, поедь в командировку, там где это сделали и изучи вопрос.
Кто-то мешает идти к цели, обратись непосредственно к населению, но для этого надо быть моральным, не обвешанным шлейфом скандалов, оффшоров, договорняков, и народ потянется к цели.
Додано: Вів 22 січ, 2019 08:56
Re: Політичні дискусії
Я не говорил про неизбежность. У больного ангиной есть не сильно много вариантов лечения. Понимаете аналогию? С Вовкой дружить не получиться ни у кого, потому что костью в горле станет Крым. Мы экспортно ориентированная страна и должны с кем то дружить, кому собираемся продавать то что производим. Как-то так.
Можно пообещать каждому по бесплатному мерседесу к 2025 году. Амбициозно? Не надо больших целей. Коррупция. Медицина. Уровень жизни - больные места, которые надо лечить. Убрать коррупцию сразу вырастет поступление в бюджет и придут инвесторы. С такой коррупцией ни в ЕС ни в НАТО нас не возьмут.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot
Додано: Вів 22 січ, 2019 10:08
Имхо, наблюдается терминологическая путаница между терминами - Цель и Обещание.
Подарить по бесплатному мерседесу - это типичное обещание, в котором к тому же вы никак не участвуете.
Цель становится целью при выполнении ряда условий - составляется пошаговый план действий, устанавливаются сроки, определяется какое будет участие каждого в процессе и тд.
Додано: Вів 22 січ, 2019 10:11
Додано: Вів 22 січ, 2019 10:18
Re: Політичні дискусії
Так Президент може робити якісь плани тільки в межах своїх конституційних повноважень. А те, на що Ви натякаєте, залежить від Ради, а якою вона буде - ніхто не знає.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Вів 22 січ, 2019 10:19
Re: Політичні дискусії
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot
Додано: Вів 22 січ, 2019 10:21
Re: Політичні дискусії
лет двадцать назад я слышал,что в 2020 году будут почти все летать на аеромобилях,но пока подорожала даже гречка))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Сер 23 січ, 2019 01:14
Программы у зарегистрированных уже есть.
Клацаете на ФИО и выбираете "предвыборную программу".
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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