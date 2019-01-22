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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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  #<1 ... 39404142>
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 23:12

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:У вас сквозит характернейшая психологическая ошибка. Вы всё время пытаетесь доказать почему что-то нельзя сделать.

Це набагато краще, ніж слухати, з відкритим ротом, про зниження ціни на газ вдвічі, пенсії по 500 євро, миру без капітуляції, і таке інше.
В кінці року можна буде переконатися, хто був правий.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 23:35

  lapay написав:Це набагато краще, ніж слухати, з відкритим ротом, про зниження ціни на газ вдвічі, пенсії по 500 євро, миру без капітуляції, і таке інше.


«Ставьте перед собой большие цели, ведь в них легче попасть.» Шиллер Ф.

Маленькими целями не воодушевишь население нашей страны на большие дела, ставя маленькие цели мы приведем страну к хаосу постоянной смены власти и раздиранием противоречиями.

В чем беда Порошенко, что и приведет к его уходу, он не поставил сейчас в предвыборной борьбе никакой вменяемой цели повышения благосостояния граждан, наоборот опять повышение цен и тд.
2-3 процента роста - это смех до упаду от китайцев и индусов.
Не можешь сделать такого роста, поедь в командировку, там где это сделали и изучи вопрос.
Кто-то мешает идти к цели, обратись непосредственно к населению, но для этого надо быть моральным, не обвешанным шлейфом скандалов, оффшоров, договорняков, и народ потянется к цели.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 08:56

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Это что касается неизбежности.

Я не говорил про неизбежность. У больного ангиной есть не сильно много вариантов лечения. Понимаете аналогию? С Вовкой дружить не получиться ни у кого, потому что костью в горле станет Крым. Мы экспортно ориентированная страна и должны с кем то дружить, кому собираемся продавать то что производим. Как-то так.
  freeze написав:«Ставьте перед собой большие цели, ведь в них легче
Маленькими целями не воодушевишь население нашей страны
Можно пообещать каждому по бесплатному мерседесу к 2025 году. Амбициозно? Не надо больших целей. Коррупция. Медицина. Уровень жизни - больные места, которые надо лечить. Убрать коррупцию сразу вырастет поступление в бюджет и придут инвесторы. С такой коррупцией ни в ЕС ни в НАТО нас не возьмут.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 10:08

  vitaliian написав:Можно пообещать каждому по бесплатному мерседесу к 2025 году. Амбициозно? Не надо больших целей.


Имхо, наблюдается терминологическая путаница между терминами - Цель и Обещание.

Подарить по бесплатному мерседесу - это типичное обещание, в котором к тому же вы никак не участвуете.
Цель становится целью при выполнении ряда условий - составляется пошаговый план действий, устанавливаются сроки, определяется какое будет участие каждого в процессе и тд.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 10:11

  vitaliian написав:Убрать коррупцию сразу вырастет поступление в бюджет и придут инвесторы.


Ровно те же самые слова я слышал пять лет назад от одного кандидата.
Только глупые индейцы могут два раза наступать на одну и туже швабру /c/
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 10:18

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Цель становится целью при выполнении ряда условий - составляется пошаговый план действий, устанавливаются сроки, определяется какое будет участие каждого в процессе и тд.

Так Президент може робити якісь плани тільки в межах своїх конституційних повноважень. А те, на що Ви натякаєте, залежить від Ради, а якою вона буде - ніхто не знає. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 10:19

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:составляется пошаговый план действий
то чего либо нет либо не афишируется.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 10:21

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Ровно те же самые слова я слышал
лет двадцать назад я слышал,что в 2020 году будут почти все летать на аеромобилях,но пока подорожала даже гречка))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 01:14

  freeze написав: При большей части избранных кандидатур - Бойко, Тимошенко, Зеленский, Балашов, Каплин, Мураев, Вилкул, и многие другие, все на ум сразу и не приходят, сотрудничество с МВФ будет по крайней мере приостановлено, это с вероятностью под 100 процентов.
Однозначно за не имением новых идей будет бежать за МВФ Порошенко, возможно будет нацелен на сотрудничество, но на особых условиях Гриценко, остальные кандидаты под вопросом, еще толком экономических программ у них нет и взгляды непонятны.

Программы у зарегистрированных уже есть.
http://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp003?PT001F01=719
Клацаете на ФИО и выбираете "предвыборную программу".
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 20:32

  freeze написав:
  Баблонавт написав:
  freeze написав:возможности всех кандидатов строго ограничены обществом

Это про какую страну написано??? :shock:


Естественно про нашу. Рамки широкие, но строго ограниченные обществом.
Ни один кандидат даже Бойко, не может признать аннексию Крыма или отказаться от ОРДЛО.
Это будет его последним днем. Есть еще множество моментов, которых не будет никогда.
Есть определенные рамки поведения, иначе капец любому президенту.

"признать аннексию Крыма" действительно нереально, а насчёт ОРДЛО не уверен. При некоторой подготовке общественного мнения может и получиться - "на кой чёрт нам эти ...", "дорого восстанавливать", "они всю жизнь дотационные" и т.д., и т.п.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
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