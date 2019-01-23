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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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  #<1 ... 39404142
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 20:48

freeze
Поставил Вам плюсы, да и в общем согласен почти со всем, что Вы пишете кроме одного.
Сегодня, похоже, нам без займов не выжить - либо МВФ, либо РФ. Второе малореально.
Дефолт, возможно, был бы выходом. Но для этого надо, чтобы народ был готов на какое-то время затянуть пояса. Это, скорее всего, придётся сделать в любом случае, но вынужденно. А для дефолта нужно добровольное согласие на временное ухудшение жизни и на тяжёлый труд. По-моему, сегодня это невозможно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 21:02

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Это, скорее всего, придётся сделать в любом случае, но вынужденно
МВФ нас спасает от дефолта копейками. Посмотрите какие суммы они давали Греции и обсуждали с Аргентиной. Лучше дать наркоману дозу, чем потом расхлёбывать последствия ломки. Там и так проблема беженцы, зачем им ещё наши попрошайки на улицах? Даже если реформ не будет, "помощь" не прекратится.

А вот Украине дефолт пошёл бы на пользу. Это ненормально когда 30% за чертой бедности а торговое сальдо отрицательное. Пир во время чумы. Если плохо значит всем плохо а не только пенсионерам и малоимущим на фоне новеньких мерседесов.

  ЛАД написав:а насчёт ОРДЛО не уверен. При некоторой подготовке общественного мнения может и получиться - "на кой чёрт нам эти ...", "дорого восстанавливать", "они всю жизнь дотационные" и т.д., и т.п.
С трудом представляю за одним мирным столом радикалов националистов с повстанцами-сепаратистами. Все настолько зазомбированы, что по любому вопросу истории или интеграции будут возникать вспышки агрессии и ненависти. Говорю зазомбированы, потому что между молдаванами и румынами таких проблем нет (Молдавия воевала за Сталина, Румыния за Гитлера и "герои" у них разные)
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 21:27

Starikan
К вопросу о томосе.
Новая православная церковь Украины (ПЦУ) не подчиняется Константинопольскому патриархату, заявил ее предстоятель митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, передает «Интерфакс-Украина».

http://www.rosbalt.ru/world/2019/01/18/1758829.html
И
23 января 2019, 15:13 533

Вселенский патриархат внес в диптих (официальный перечень) поместных православных церквей недавно созданную Православную церковь Украины.
....
5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой церкви.

Пока она не признана ни одной из поместных православных церквей, кроме Константинопольской.

Событие, возможно, и нужное, но сегодня это было сделано в первую очередь для пиара. И вопросы далеко не закрыты.

О приватизации Укртелекома. Вы немного поторопились - Укртелеком не приватизирован.

Кстати, я ответил на Ваш вопрос и обвинения (viewtopic.php?p=4556782#p4556782) по поводу инфляции, но писал с телефона и начало поста (viewtopic.php?p=4558389#p4558389) где-то потерялось. Там было:
1. Как мне кажется, задавать вопросы и охаивать человека, который не может ответить из-за бани, не совсем этично. Или у Вас как у учёного другое
мнение?
2. Такой же ... (и далее по тексту)

Надеюсь, Вы, Starikan, всё же догадались, что тот мой пост был ответ Вам. Как-то прокомментируете?
Удовлетворил Вас мой ответ?

Я повторял это, но удалили быстрее, чем я написал (правда, я там заодно и Васе ответил, возможно, из-за этого). :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 21:35

vitaliian
1. Греция и Аргентина для МВФ ближе и роднее. :)
Им дают на спасение и развитие. А нас, действительно, просто спасают от дефолта.
Насчёт ненормальности согласен. Но дефолт это не изменит.
2. Именно об этом я и написал и именно поэтому допускаю возможность (вероятность?) "отказа от ОРДЛО".
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 21:43

Святослав Вакарчук.
https://www.pravda.com.ua/news/2019/01/ ... P_MNOxQmik
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 21:48

  tea написав:Святослав Вакарчук.
https://www.pravda.com.ua/news/2019/01/ ... P_MNOxQmik


Вакарчук в своём стиле напустил тумана. Скорее всего он сам лично никуда не пойдет, как максимум будет поддерживать одного из кандидатов, или Садового, или Гриценко.
Кстати не так много времени осталось до завершения регистрации кандидатов - 9 февраля.
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 21:57

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Именно об этом я и написал и именно поэтому допускаю возможность (вероятность?) "отказа от ОРДЛО".
На это никто не решится. Будут непризнанные как Абхазия или ПМР с русскими загранпаспортами.

Скорее всего он сам лично никуда не пойдет, как максимум будет поддерживать одного из кандидатов
Действующего поддержит или ЮВТ. Выбор не простой, но нюх на деньги не подведёт.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 22:11

  vitaliian написав:
Скорее всего он сам лично никуда не пойдет, как максимум будет поддерживать одного из кандидатов
Действующего поддержит или ЮВТ. Выбор не простой, но нюх на деньги не подведёт.

Святослав - порядна людина.
Впевнений,що не продається.
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