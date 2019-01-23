Додано: Сер 23 січ, 2019 21:02

ЛАД написав: Это, скорее всего, придётся сделать в любом случае, но вынужденно Это, скорее всего, придётся сделать в любом случае, но вынужденно

ЛАД написав: а насчёт ОРДЛО не уверен. При некоторой подготовке общественного мнения может и получиться - "на кой чёрт нам эти ...", "дорого восстанавливать", "они всю жизнь дотационные" и т.д., и т.п. а насчёт ОРДЛО не уверен. При некоторой подготовке общественного мнения может и получиться - "на кой чёрт нам эти ...", "дорого восстанавливать", "они всю жизнь дотационные" и т.д., и т.п.

МВФ нас спасает от дефолта копейками. Посмотрите какие суммы они давали Греции и обсуждали с Аргентиной. Лучше дать наркоману дозу, чем потом расхлёбывать последствия ломки. Там и так проблема беженцы, зачем им ещё наши попрошайки на улицах? Даже если реформ не будет, "помощь" не прекратится.А вот Украине дефолт пошёл бы на пользу. Это ненормально когда 30% за чертой бедности а торговое сальдо отрицательное. Пир во время чумы. Если плохо значита не только пенсионерам и малоимущим на фоне новеньких мерседесов.С трудом представляю за одним мирным столом радикалов националистов с повстанцами-сепаратистами. Все настолько зазомбированы, что по любому вопросу истории или интеграции будут возникать вспышки агрессии и ненависти. Говорю зазомбированы, потому что между молдаванами и румынами таких проблем нет (Молдавия воевала за Сталина, Румыния за Гитлера и "герои" у них разные)