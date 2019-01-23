Aps
Пожалуйста, аккуратнее цитируйте.
Вы приписали мне чужие слова.
|
|
|
Додано: Чет 24 січ, 2019 01:01
Aps
Пожалуйста, аккуратнее цитируйте.
Вы приписали мне чужие слова.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Чет 24 січ, 2019 11:50
Владимир Зеленский вышел из состава кипрской компании "Энтер виндґлоуб менеджмент", которой, в свою очередь, принадлежит российская кинокомпания "Грин Филмз". Именно эта компания была в центре расследования программы Радио Свободы "Схемы". Об этом сообщили на официальной странице "Команды Зеленского".
Надо же даже не стал обещать, что сделает это после победы на выборах.
Додано: Чет 24 січ, 2019 14:12
Re: Політичні дискусії
А Ви припускаєте що буде його перемога?
Мені швидше цікаво як піде його бізнес після поразки.
Якщо він дійсно буде показувати якісь рейтинги небезпечні для лідерів, то його макнуть, що не відмиється. Більше того, його електорат навряд чи той же, що в теперішнього гаранта, так що швидше він щось вщипне в опозиціонерів.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Чет 24 січ, 2019 14:27
Re: Політичні дискусії
От якби він ще й свої гроші, з цього офшору, здав в бюджет чи на благодійність, як Порошенко з липецької фабрики, то ціни б йому не було.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 24 січ, 2019 14:48
Люто плюсую
А то блин по колву купленных Порше в 2018 году мы оказывается обогнали Чехию -
И это при том что ВВП Чехии в 2 раза больше чем Украины, а на душу населения - так и во все 10 раз
Додано: Чет 24 січ, 2019 15:00
Re: Політичні дискусії
Писав вже раніше, що проти Порошенко зовні нав*язали думку громадянам, в той час і через агентуру кремля в ЗМІ, та опозиційні телеканали, а це як епідемія холєри у кого немає щеплення піддаються на вкиди ворогів. А по суті, те що Порошенко робить, все правильно у цей складний період для країни, але повільно. Хто ще з Президентів віддав на благодійність і в Українські збройні сили власний 1млрд. гривень? Так отож, зрадофіли заткніть роти і не поширюйте лайно, бо в ньому і опинитесь.
Додано: Чет 24 січ, 2019 15:11
|