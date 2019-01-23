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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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  #<1 ... 40414243
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 01:01

Aps
Пожалуйста, аккуратнее цитируйте.
Вы приписали мне чужие слова. :(
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 11:50

Владимир Зеленский вышел из состава кипрской компании "Энтер виндґлоуб менеджмент", которой, в свою очередь, принадлежит российская кинокомпания "Грин Филмз". Именно эта компания была в центре расследования программы Радио Свободы "Схемы". Об этом сообщили на официальной странице "Команды Зеленского".

Надо же даже не стал обещать, что сделает это после победы на выборах.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 14:12

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Надо же даже не стал обещать, что сделает это после победы на выборах.


А Ви припускаєте що буде його перемога?
Мені швидше цікаво як піде його бізнес після поразки.
Якщо він дійсно буде показувати якісь рейтинги небезпечні для лідерів, то його макнуть, що не відмиється. Більше того, його електорат навряд чи той же, що в теперішнього гаранта, так що швидше він щось вщипне в опозиціонерів.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 14:27

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Владимир Зеленский вышел из состава кипрской компании "Энтер виндґлоуб менеджмент", которой, в свою очередь, принадлежит российская кинокомпания "Грин Филмз". Именно эта компания была в центре расследования программы Радио Свободы "Схемы". Об этом сообщили на официальной странице "Команды Зеленского".

От якби він ще й свої гроші, з цього офшору, здав в бюджет чи на благодійність, як Порошенко з липецької фабрики, то ціни б йому не було. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 14:48

  vitaliian написав: Если плохо значит всем плохо а не только пенсионерам и малоимущим на фоне новеньких мерседесов.


Люто плюсую :!:

А то блин по колву купленных Порше в 2018 году мы оказывается обогнали Чехию - https://autoby.biz/news/2018/porsche/porsche-2017.php :evil:

Крупнейшим рынком сбыта для Porsche в Центральной и Восточной Европе остается Польша: 1535 проданных автомобилей (+21%). Хорошие результаты продемонстрировала Турция (676 автомобилей), Украина (393 автомобиля) и Чехия (372 автомобиля). В Беларуси в 2017 году было продано 42 новых автомобиля Porsche


И это при том что ВВП Чехии в 2 раза больше чем Украины, а на душу населения - так и во все 10 раз :evil:
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 15:00

Re: Політичні дискусії

Писав вже раніше, що проти Порошенко зовні нав*язали думку громадянам, в той час і через агентуру кремля в ЗМІ, та опозиційні телеканали, а це як епідемія холєри у кого немає щеплення піддаються на вкиди ворогів. А по суті, те що Порошенко робить, все правильно у цей складний період для країни, але повільно. Хто ще з Президентів віддав на благодійність і в Українські збройні сили власний 1млрд. гривень? Так отож, зрадофіли заткніть роти і не поширюйте лайно, бо в ньому і опинитесь.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 15:11

  ЛАД написав:Aps
Пожалуйста, аккуратнее цитируйте.
Вы приписали мне чужие слова. :(


То предыдущий оратор ввел в оману.
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