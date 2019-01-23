Aps
Пожалуйста, аккуратнее цитируйте.
Вы приписали мне чужие слова.
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Додано: Чет 24 січ, 2019 01:01
Aps
Пожалуйста, аккуратнее цитируйте.
Вы приписали мне чужие слова.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Чет 24 січ, 2019 11:50
Владимир Зеленский вышел из состава кипрской компании "Энтер виндґлоуб менеджмент", которой, в свою очередь, принадлежит российская кинокомпания "Грин Филмз". Именно эта компания была в центре расследования программы Радио Свободы "Схемы". Об этом сообщили на официальной странице "Команды Зеленского".
Надо же даже не стал обещать, что сделает это после победы на выборах.
Додано: Чет 24 січ, 2019 14:12
Re: Політичні дискусії
А Ви припускаєте що буде його перемога?
Мені швидше цікаво як піде його бізнес після поразки.
Якщо він дійсно буде показувати якісь рейтинги небезпечні для лідерів, то його макнуть, що не відмиється. Більше того, його електорат навряд чи той же, що в теперішнього гаранта, так що швидше він щось вщипне в опозиціонерів.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Чет 24 січ, 2019 14:27
Re: Політичні дискусії
От якби він ще й свої гроші, з цього офшору, здав в бюджет чи на благодійність, як Порошенко з липецької фабрики, то ціни б йому не було.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 24 січ, 2019 14:48
Люто плюсую
А то блин по колву купленных Порше в 2018 году мы оказывается обогнали Чехию -
И это при том что ВВП Чехии в 2 раза больше чем Украины, а на душу населения - так и во все 10 раз
Додано: Чет 24 січ, 2019 15:00
Re: Політичні дискусії
Писав вже раніше, що проти Порошенко зовні нав*язали думку громадянам, в той час і через агентуру кремля в ЗМІ, та опозиційні телеканали, а це як епідемія холєри у кого немає щеплення піддаються на вкиди ворогів. А по суті, те що Порошенко робить, все правильно у цей складний період для країни, але повільно. Хто ще з Президентів віддав на благодійність і в Українські збройні сили власний 1млрд. гривень? Так отож, зрадофіли заткніть роти і не поширюйте лайно, бо в ньому і опинитесь.
Додано: Чет 24 січ, 2019 15:11
Додано: Чет 24 січ, 2019 15:22
Re: Грин Филмз
"То, что мы не начнем сегодня, не может быть закончено завтра, поэтому никогда не нужно откладывать."
Додано: Чет 24 січ, 2019 15:44
Не уверен, что так.
Есть достаточно много людей, кот. думают голосовать за Порошенко как за "лучшего среди худших". Если Зеленскому удастся убедить в своей серьёзности, то он может отщипнуть заметную долю и у Порошенко.
lapay
Вы знаете, я в очень многом не согласен с Будивельником, но в этом схожусь с ним - "отщипывание" денег у олигархов (богачей) нас не спасёт и не сделает богатыми (или хотя бы обеспеченными) всех.
Благотворительность нужна в исключительных случаях (инвалидам, детям-сиротам и т.п.). Сделать богатой страну за счёт благотворительности богачей не удастся.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Чет 24 січ, 2019 16:08
Re: Політичні дискусії
Ото ж бо, маю на увазі навіть не його комедійне амплуа, а то що за ним стоїть всім відомий пан, який просуває кандидатів, але не завджди успішно.
Будівельникові приводив статистичні дані, що в нас різниця в доходах найзаможніших 10 % і найзлиденніших 10 % в 40 раз. Тому твердження, що якщо би їх зрівняти, чого я і не пропоную, то злидні і далі були би злиднями математично невірне. Певна корекція системи оподаткування могла би по крайній мірі без великого ущербу для одних витягти з дна інших. Більше того, можливо це і дало би додатковий поштовх третім, оскільки би розширило споживання внутрішнього продукту.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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