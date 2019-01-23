Ну скоро на выборах мы и посмотрим кого больше - тех людей кто считает что "Он все делает правильно" - или тех кто считает что "Он все делает неправильно". Собственно выборы для этого и существуют.
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Додано: Чет 24 січ, 2019 16:10
Re: Політичні дискусії
Ну скоро на выборах мы и посмотрим кого больше - тех людей кто считает что "Он все делает правильно" - или тех кто считает что "Он все делает неправильно". Собственно выборы для этого и существуют.
Додано: Чет 24 січ, 2019 16:16
За это плюсую.
А то тут некоторые требуют "чтобы всем было плохо".
По этому поводу написал только что пост, но он куда-то пропал, наверное, не на то клацнул.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: Чет 24 січ, 2019 16:29
Вы слишком упрощаете, сводя всё к проискам врагов.
ИМХО, есть три основные и многочисленные категории против нынешней власти:
1) потерявшие работу или бизнес из-за разрыва экон.связей с Рашкой.
2) "антивоенная" - это не только семьи погибших и пострадавших, но и родители молодых людей - потенциальных солдат (и отчасти сама молодежь).
3) нищие, ставшие таковыми не только из-за собственной невдалости (имхо, таковых большинство), но и просто из-за роста цен.
Эти категории проголосуют хоть за черта в ступе, лишь бы вернуть "как было до 14го" (чего, конечно, не будет).
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: Чет 24 січ, 2019 16:54
Где Вы нашли такое?
Я как-то искал, но найти не удалось.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
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