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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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  #<1 ... 41424344
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 16:10

Re: Політичні дискусії

  Перес де Куэльяр написав:А по суті, те що Порошенко робить, все правильно у цей складний період для країни, але повільно.


Ну скоро на выборах мы и посмотрим кого больше - тех людей кто считает что "Он все делает правильно" - или тех кто считает что "Он все делает неправильно". Собственно выборы для этого и существуют.
katso
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 16:16

  ЛАД написав:Благотворительность нужна в исключительных случаях (инвалидам, детям-сиротам и т.п.). Сделать богатой страну за счёт благотворительности богачей не удастся.

За это плюсую.
А то тут некоторые требуют "чтобы всем было плохо".

По этому поводу написал только что пост, но он куда-то пропал, наверное, не на то клацнул.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 16:29

  Перес де Куэльяр написав:Писав вже раніше, що проти Порошенко зовні нав*язали думку громадянам, в той час і через агентуру кремля в ЗМІ, та опозиційні телеканали, а це як епідемія холєри у кого немає щеплення піддаються на вкиди ворогів. А по суті, те що Порошенко робить, все правильно у цей складний період для країни, але повільно. Хто ще з Президентів віддав на благодійність і в Українські збройні сили власний 1млрд. гривень? Так отож, зрадофіли заткніть роти і не поширюйте лайно, бо в ньому і опинитесь.

Вы слишком упрощаете, сводя всё к проискам врагов.

ИМХО, есть три основные и многочисленные категории против нынешней власти:
1) потерявшие работу или бизнес из-за разрыва экон.связей с Рашкой.
2) "антивоенная" - это не только семьи погибших и пострадавших, но и родители молодых людей - потенциальных солдат (и отчасти сама молодежь).
3) нищие, ставшие таковыми не только из-за собственной невдалости (имхо, таковых большинство), но и просто из-за роста цен.

Эти категории проголосуют хоть за черта в ступе, лишь бы вернуть "как было до 14го" (чего, конечно, не будет).
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 16:54

  Ой+ написав:
......
в нас різниця в доходах найзаможніших 10 % і найзлиденніших 10 % в 40 раз.
......

Где Вы нашли такое?
Я как-то искал, но найти не удалось.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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