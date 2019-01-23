Перес де Куэльяр написав:Писав вже раніше, що проти Порошенко зовні нав*язали думку громадянам, в той час і через агентуру кремля в ЗМІ, та опозиційні телеканали, а це як епідемія холєри у кого немає щеплення піддаються на вкиди ворогів. А по суті, те що Порошенко робить, все правильно у цей складний період для країни, але повільно. Хто ще з Президентів віддав на благодійність і в Українські збройні сили власний 1млрд. гривень? Так отож, зрадофіли заткніть роти і не поширюйте лайно, бо в ньому і опинитесь.
Вы слишком упрощаете, сводя всё к проискам врагов.
ИМХО, есть три основные и многочисленные категории против нынешней власти: 1) потерявшие работу или бизнес из-за разрыва экон.связей с Рашкой. 2) "антивоенная" - это не только семьи погибших и пострадавших, но и родители молодых людей - потенциальных солдат (и отчасти сама молодежь). 3) нищие, ставшие таковыми не только из-за собственной невдалости (имхо, таковых большинство), но и просто из-за роста цен.
Эти категории проголосуют хоть за черта в ступе, лишь бы вернуть "как было до 14го" (чего, конечно, не будет).
ЛАД написав:Благотворительность нужна в исключительных случаях (инвалидам, детям-сиротам и т.п.). Сделать богатой страну за счёт благотворительности богачей не удастся.
Це не просто благодійність, а гроші від бізнесу в державі-агресорі. Особисто я не вважаю, що вони чимось відрізняються від іншого експорту, бо не підпадають під санкції, що у випадку Порошенко, що у випадку Зеленського, але людям це не подобається, тому публічним людям треба визначатись з цим бізнесом чи грошима.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
ЛАД написав:Благотворительность нужна в исключительных случаях (инвалидам, детям-сиротам и т.п.). Сделать богатой страну за счёт благотворительности богачей не удастся.
Це не просто благодійність, а гроші від бізнесу в державі-агресорі. Особисто я не вважаю, що вони чимось відрізняються від іншого експорту, бо не підпадають під санкції, що у випадку Порошенко, що у випадку Зеленського, але людям це не подобається, тому публічним людям треба визначатись з цим бізнесом чи грошима.
Осторожно, может прибежать коллега detroytred и заявить, что люди все равно ничего не решают
ЛАД написав: "признать аннексию Крыма" действительно нереально, а насчёт ОРДЛО не уверен. При некоторой подготовке общественного мнения может и получиться - "на кой чёрт нам эти ...", "дорого восстанавливать", "они всю жизнь дотационные" и т.д., и т.п.
Лично меня не надо подготавливать, но не по перечисленным причинам, а просто потому, что ребята провели референдум, воевали за своё волеизъявление - и скатертью дорога. Но это абсолютно нереально. Будет Приднестровье-2. Конституцию по этому поводу менять никто не будет.
Ой+ написав: в нас різниця в доходах найзаможніших 10 % і найзлиденніших 10 % в 40 раз.
Где Вы нашли такое? Я как-то искал, но найти не удалось.
Вообще-то официально по индексу Джини Украина в первых рядах - у нас один из наименьших разбросов по доходам среди других стран
Про доходи і про Джині:
За даними Елли Лібанової, директора Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України ім. М.В. Птухи, доходи 10% найбагатших і 10% найбідніших українців з врахуванням тіньових доходів відрізняються у 40 разів. Не відкриємо великого секрету, якщо скажемо, що саме ця нерівність в умовах відсутності системи "соціальних ліфтів" є головною причиною міграції працездатного населення з України. В країні, де нагадаємо, офіційний коефіцієнт Джині такий привабливо низький… https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... vecii.html