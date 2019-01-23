Даже если этому поверить, то сколько у нас пенсионеров?
Треть населения, причем не бедные, а нищие.
Бедные это те кого относят к среднему классу.
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Додано: Чет 24 січ, 2019 18:43
Даже если этому поверить, то сколько у нас пенсионеров?
Треть населения, причем не бедные, а нищие.
Бедные это те кого относят к среднему классу.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 24 січ, 2019 18:45
Ой+
Спасибо за ссылку!
Почитать интересно, хотя и не со всем можно согласиться. Например:
Причиной всё же служит не неравенство в доходах, а просто низкие доходы.
Starikan
Референдум всё же "не совсем" законный, уж не говоря о его организации.
Да и "воевали" - тоже есть вопросы.
Официально - да, хотя в нашей статистике я этого не нашёл, только в международной. Чем объяснить низкие офиц. цифры, сказать не берусь. Сильно сомневаюсь, что только тенизацией.
Мои цифры по вопросу инфляции Вас устроили?
По коэфф. Джини ничего доказывать не берусь, хотя в офиц. цифру не верю. На мой взгляд, может объясняться слишком широкими квантилями (грубо - если взять 50/50, можно получить и 1% ).
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Чет 24 січ, 2019 18:48
Простите, но после таких перлов пропадает какой бы то ни было интерес с Вами разговаривать.
Или Вы считаете, что человек с доходом 5-10 тыс. грн это уже средний класс?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Чет 24 січ, 2019 18:56
Re: Політичні дискусії
10 - так, бо в Україні середня зарплата така. А то хитро виходіть - всі бідні, а, в той же час, 10к вже не зарплата.
Коефіціет доволі складно розрахувати:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 24 січ, 2019 18:56
Половина пенсионеров работает, у них пенсия - не единственный источник дохода.
А "бедные" и "нищие" - это условные понятия, они у каждого свои.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: Чет 24 січ, 2019 19:07
Средний класс - понятие растяжимое.
(Вики)
Что соответствует доходу в 26 кгрн/мес
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: Чет 24 січ, 2019 19:12
Как Виктору Януковичу выносили приговор: хроника
17:00
Приговор: лишение свободы, учитывая степень тяжести преступления.
Признать виновным и назначить наказание по статьям: 13 лет, 12 лет.
Всего - 13 лет лишения свободы (прокуратура просила 15).
Оправдали по одной статье из трех.
Януковича признали виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны. Суд оправдал экс-президента по статье "Пособничество при посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".
Председательствующий судья Владислав Девятко сообщил, что сторона обвинения не предоставила достаточно доказательств того, что Янукович осознавал, что его действия приведут к оккупации Крыма.
- Обвинение не может основываться на предположениях, - сказал он.
Виктора Януковича приговорили заочно. Срок он начнет отбывать с момента его ареста.
16:58
Суд отметил, что Виктор Янукович судим ранее не был.
16:40
Приговор читают почти восемь часов. Речь судей стала заметно медленней.
____
Адвокаты будут обжаловать приговор.
Такие дела
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 24 січ, 2019 19:22
Re: Політичні дискусії
Офіційно суттєво менше
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Чет 24 січ, 2019 20:13
Старикан
Я не бегаю.
Вы, слишком упростили)) моё мнение о роли людей. Особенно применительно к данному случаю.
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