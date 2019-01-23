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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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  #<1 ... 42434445
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 18:43

  lapay написав:Так там тільки ля-ля. На Заході багаті ведуть себе скромніше, а ліві доходи як раз і створюють середній клас. В нас бідні тільки пенсіонери, багатодітні одиначки і алкаші.


Даже если этому поверить, то сколько у нас пенсионеров?
Треть населения, причем не бедные, а нищие.
Бедные это те кого относят к среднему классу.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 18:45

Ой+
Спасибо за ссылку!
Почитать интересно, хотя и не со всем можно согласиться. Например:
...саме ця нерівність в умовах відсутності системи "соціальних ліфтів" є головною причиною міграції працездатного населення з України.

Причиной всё же служит не неравенство в доходах, а просто низкие доходы.

Starikan
Лично меня не надо подготавливать, но не по перечисленным причинам, а просто потому, что ребята провели референдум, воевали за своё волеизъявление - и скатертью дорога.

Референдум всё же "не совсем" законный, уж не говоря о его организации. :)
Да и "воевали" - тоже есть вопросы.

Вообще-то официально по индексу Джини Украина в первых рядах - у нас один из наименьших разбросов по доходам среди других стран :wink:
Обычно это объясняют тем, что богатенькие буратины прячут свои доходы.

При этом ситуация та же, что и с инфляцией - все критикуют официальные данные, но при этом никак не обосновывают свои фантазии конкретными цифрами.

Официально - да, хотя в нашей статистике я этого не нашёл, только в международной. Чем объяснить низкие офиц. цифры, сказать не берусь. Сильно сомневаюсь, что только тенизацией.
Мои цифры по вопросу инфляции Вас устроили?
По коэфф. Джини ничего доказывать не берусь, хотя в офиц. цифру не верю. На мой взгляд, может объясняться слишком широкими квантилями (грубо - если взять 50/50, можно получить и 1% :) ).
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 18:48

  lapay написав:
  Ой+ написав:Про доходи і про Джині:

Так там тільки ля-ля. На Заході багаті ведуть себе скромніше, а ліві доходи як раз і створюють середній клас. В нас бідні тільки пенсіонери, багатодітні одиначки і алкаші.

Простите, но после таких перлов пропадает какой бы то ни было интерес с Вами разговаривать.
Или Вы считаете, что человек с доходом 5-10 тыс. грн это уже средний класс?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 18:56

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Или Вы считаете, что человек с доходом 5-10 тыс. грн это уже средний класс?

10 - так, бо в Україні середня зарплата така. А то хитро виходіть - всі бідні, а, в той же час, 10к вже не зарплата. :)
Коефіціет доволі складно розрахувати:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%BD%D1%96
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 18:56

  shapo написав:
  lapay написав:Так там тільки ля-ля. На Заході багаті ведуть себе скромніше, а ліві доходи як раз і створюють середній клас. В нас бідні тільки пенсіонери, багатодітні одиначки і алкаші.
Даже если этому поверить, то сколько у нас пенсионеров?
Треть населения, причем не бедные, а нищие.
Бедные это те кого относят к среднему классу.

Половина пенсионеров работает, у них пенсия - не единственный источник дохода.
А "бедные" и "нищие" - это условные понятия, они у каждого свои.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 19:07

  ЛАД написав: Или Вы считаете, что человек с доходом 5-10 тыс. грн это уже средний класс?

Средний класс - понятие растяжимое.
Согласно отчёту «Global Wealth Report 2015» швейцарского банка Credit Suisse, в 2015 году Китай занял 1-е место в мире среди стран по абсолютному числу представителей среднего класса, обогнав США: 109 млн в Китае против 92 млн в США[2]. Критерием принадлежности к среднему классу в 2015 году являлись свободные располагаемые финансовые средства (годовой доход) на 1 взрослого человека от $10 000 до $100 000 (отличается в разных странах). Так, в Швейцарии принадлежность к среднему классу, согласно этому отчёту, определялась годовым доходом на 1 взрослого человека в $72 900, в США — $50 000, в Китае — $28 000, в России — $18 000[3], на Украине — $11 258.
(Вики)

Что соответствует доходу в 26 кгрн/мес
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 19:12

Как Виктору Януковичу выносили приговор: хроника
17:00

Приговор: лишение свободы, учитывая степень тяжести преступления.

Признать виновным и назначить наказание по статьям: 13 лет, 12 лет.

Всего - 13 лет лишения свободы (прокуратура просила 15).

Оправдали по одной статье из трех.

Януковича признали виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны. Суд оправдал экс-президента по статье "Пособничество при посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

Председательствующий судья Владислав Девятко сообщил, что сторона обвинения не предоставила достаточно доказательств того, что Янукович осознавал, что его действия приведут к оккупации Крыма.

- Обвинение не может основываться на предположениях, - сказал он.

Виктора Януковича приговорили заочно. Срок он начнет отбывать с момента его ареста.

16:58

Суд отметил, что Виктор Янукович судим ранее не был.

16:40

Приговор читают почти восемь часов. Речь судей стала заметно медленней.
https://kp.ua/politics/629139-kak-vynosiat-pryhovor-vyktoru-yanukovychu

____

Адвокаты будут обжаловать приговор.
Такие дела
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 19:22

Re: Політичні дискусії

  Starikan написав:Половина пенсионеров работает


Офіційно суттєво менше
Пенсійний фонд України перерахував пенсії для 2,7 млн пенсіонерів, які працюють
https://economics.unian.ua/finance/1010 ... neriv.html
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 20:13

Старикан
Я не бегаю.
Вы, слишком упростили)) моё мнение о роли людей. Особенно применительно к данному случаю.
detroytred
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