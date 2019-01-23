Додано: Чет 24 січ, 2019 18:45

...саме ця нерівність в умовах відсутності системи "соціальних ліфтів" є головною причиною міграції працездатного населення з України.

Лично меня не надо подготавливать, но не по перечисленным причинам, а просто потому, что ребята провели референдум, воевали за своё волеизъявление - и скатертью дорога.



Обычно это объясняют тем, что богатенькие буратины прячут свои доходы.



При этом ситуация та же, что и с инфляцией - все критикуют официальные данные, но при этом никак не обосновывают свои фантазии конкретными цифрами. Вообще-то официально по индексу Джини Украина в первых рядах - у нас один из наименьших разбросов по доходам среди других странОбычно это объясняют тем, что богатенькие буратины прячут свои доходы.При этом ситуация та же, что и с инфляцией - все критикуют официальные данные, но при этом никак не обосновывают свои фантазии конкретными цифрами.

нашей

Спасибо за ссылку!Почитать интересно, хотя и не со всем можно согласиться. Например:Причиной всё же служит не неравенство в доходах, а просто низкие доходы.Референдум всё же "не совсем" законный, уж не говоря о его организации.Да и "воевали" - тоже есть вопросы.Официально - да, хотя встатистике я этого не нашёл, только в международной. Чем объяснить низкие офиц. цифры, сказать не берусь. Сильно сомневаюсь, что только тенизацией.Мои цифры по вопросу инфляции Вас устроили?По коэфф. Джини ничего доказывать не берусь, хотя в офиц. цифру не верю. На мой взгляд, может объясняться слишком широкими квантилями (грубо - если взять 50/50, можно получить и 1%).