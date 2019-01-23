Приговор: лишение свободы, учитывая степень тяжести преступления.
Признать виновным и назначить наказание по статьям: 13 лет, 12 лет.
Всего - 13 лет лишения свободы (прокуратура просила 15).
Оправдали по одной статье из трех.
Януковича признали виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны. Суд оправдал экс-президента по статье "Пособничество при посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".
Председательствующий судья Владислав Девятко сообщил, что сторона обвинения не предоставила достаточно доказательств того, что Янукович осознавал, что его действия приведут к оккупации Крыма.
- Обвинение не может основываться на предположениях, - сказал он.
Виктора Януковича приговорили заочно. Срок он начнет отбывать с момента его ареста.
16:58
Суд отметил, что Виктор Янукович судим ранее не был.
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