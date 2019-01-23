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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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  #<1 ... 43444546
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 20:36

  Вкладчик1234 написав:Как Виктору Януковичу выносили приговор: хроника
17:00

Приговор: лишение свободы, учитывая степень тяжести преступления.

Признать виновным и назначить наказание по статьям: 13 лет, 12 лет.

Всего - 13 лет лишения свободы (прокуратура просила 15).

Оправдали по одной статье из трех.

Януковича признали виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны. Суд оправдал экс-президента по статье "Пособничество при посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

Председательствующий судья Владислав Девятко сообщил, что сторона обвинения не предоставила достаточно доказательств того, что Янукович осознавал, что его действия приведут к оккупации Крыма.

- Обвинение не может основываться на предположениях, - сказал он.

Виктора Януковича приговорили заочно. Срок он начнет отбывать с момента его ареста.

16:58

Суд отметил, что Виктор Янукович судим ранее не был.

16:40

Приговор читают почти восемь часов. Речь судей стала заметно медленней.
https://kp.ua/politics/629139-kak-vynosiat-pryhovor-vyktoru-yanukovychu

____

Адвокаты будут обжаловать приговор.
Такие дела

Прозвучало як докази в рішенні Суду. Глазєв не друзяка Медведчука?
https://gordonua.com/ukr/news/war/-eks- ... 97803.html
Гриценко...наш Президент
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 20:43

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Человек со средним доходом - не тождественно человеку, принадлежащему к среднему классу.
Спасибо Starikan"у за пост. Прочитайте.

Добре, хай буде доход вдвічі вищий за середню зарплату, як в США. Я б не сказав, що в нас мало людей так заробляють. Точно більше 10%.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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