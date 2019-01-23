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на тему #<1 ... 43444546 Додано: Чет 24 січ, 2019 20:36 Вкладчик1234 написав: Как Виктору Януковичу выносили приговор: хроника

17:00



Приговор: лишение свободы, учитывая степень тяжести преступления.



Признать виновным и назначить наказание по статьям: 13 лет, 12 лет.



Всего - 13 лет лишения свободы (прокуратура просила 15).



Оправдали по одной статье из трех.



Януковича признали виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны. Суд оправдал экс-президента по статье "Пособничество при посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".



Председательствующий судья Владислав Девятко сообщил, что сторона обвинения не предоставила достаточно доказательств того, что Янукович осознавал, что его действия приведут к оккупации Крыма.



- Обвинение не может основываться на предположениях, - сказал он.



Виктора Януковича приговорили заочно. Срок он начнет отбывать с момента его ареста.



16:58



Суд отметил, что Виктор Янукович судим ранее не был.



16:40



Приговор читают почти восемь часов. Речь судей стала заметно медленней.

https://kp.ua/politics/629139-kak-vynosiat-pryhovor-vyktoru-yanukovychu



____



Адвокаты будут обжаловать приговор.

Такие дела Как Виктору Януковичу выносили приговор: хроника17:00Приговор: лишение свободы, учитывая степень тяжести преступления.Признать виновным и назначить наказание по статьям: 13 лет, 12 лет.Януковича признали виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны. Суд оправдал экс-президента по статье "Пособничество при посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".Председательствующий судья Владислав Девятко сообщил, что сторона обвинения не предоставила достаточно доказательств того, что Янукович осознавал, что его действия приведут к оккупации Крыма.- Обвинение не может основываться на предположениях, - сказал он.Виктора Януковича приговорили заочно. Срок он начнет отбывать с момента его ареста.16:58Суд отметил, что Виктор Янукович судим ранее не был.16:40Приговор читают почти восемь часов. Речь судей стала заметно медленней.____Адвокаты будут обжаловать приговор.Такие дела

Прозвучало як докази в рішенні Суду. Глазєв не друзяка Медведчука?

https://gordonua.com/ukr/news/war/-eks- ... 97803.html Прозвучало як докази в рішенні Суду. Глазєв не друзяка Медведчука? Гриценко...наш Президент

Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається. Квесторе_поверніться Повідомлень: 27416 З нами з: 22.11.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 1393 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 січ, 2019 20:43 Re: Політичні дискусії ЛАД написав: Человек со средним доходом - не тождественно человеку, принадлежащему к среднему классу.

Спасибо Starikan"у за пост. Прочитайте. Человек со средним доходом - не тождественно человеку, принадлежащему к среднему классу.Спасибо Starikan"у за пост. Прочитайте.

Добре, хай буде доход вдвічі вищий за середню зарплату, як в США. Я б не сказав, що в нас мало людей так заробляють. Точно більше 10%. Добре, хай буде доход вдвічі вищий за середню зарплату, як в США. Я б не сказав, що в нас мало людей так заробляють. Точно більше 10%. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... lapay Повідомлень: 6726 З нами з: 01.08.15 Подякував: 834 раз. Подякували: 1000 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 січ, 2019 22:25

По данным minfin (т.е. Госстата) ср. зарплата в ноябре 2018 составляла 9161 грн. А по данным Пенс. фонда

Затверджено показник середньої заробітної плати (доходу) в середньому на одну застраховану особу в сумі 8 137 гривень 84 копійки, який буде застосовуватись при визначенні коефіцієнта заробітної плати за листопад 2018 року при призначенні пенсій відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

https://www.pfu.gov.ua/390958-zatverdzheno-pokaznyk-serednoyi-zarobitnoyi-platy-za-lystopad-2018-roku/

При этом всего пенсионеров 11 470 405, из них с пенсией больше 4000 - 1.516.749, т.е. 13,2%.

Ой+, насколько я понял, цифра по Вашей ссылке, это не все работающие пенсионеры. Недавно попадалась такая цифра, го сейчас найти не смог.

Что интересное ещё попалось:

Адекватность пенсионной системы определяется уровнем соотношения пенсий с заработной платой, которую получали граждане в процессе трудовой деятельности. Этот показатель в Украине также негативный: так, коэффициент замещения должен составлять минимум 40%, у нас же он в настоящее время только около 37%.

http://domik.ua/novosti/v-ukraine-kolichestvo-pensionerov-pochti-sravnyalos-s-kolichestvom-rabotayushhego-naseleniya-n254349.html

А вообще в нашей прессе попадаются интересные цифры:

Количество официально зарегистрированных работающих украинцев составляет 16,4 млн человек или 57,2%.

На сайте Госстата это, вроде, подтверждается - 16408,5 млн. чел.

http://www.ukrstat.gov.ua/?fbclid=IwAR3Jrr7tY9TgmXG7RESSErXxE8Y4IFYJhKDsLZpcSE2-RlQuf3nJm_ZOZoY (см. "Економічна активність населення за статтю, типом місцевості та віковими групами у 2018 році" 26.12.2018).

Почему-то часто называют меньшие цифры.



Ну и 2 слова о промышленности. В трамвае этот вопрос упоминали.

У 2018р. порівняно із 2017р. індекс промислової продукції склав 101,1%, у т.ч. у добувній промисловості та розробленні кар’єрів – 102,1%, переробній – 100,2%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 102,8%.

При этом по сравнению с декабрём 2017 индексы составили 97,3; 102,1; 92,1; 111,0 - общий, "Добувна промисловість і розроблення кар’єрів", "Переробна промисловість", "Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря", соответственно. Это "скориговані на ефект календарних днів". Без коррекции цифры ещё чуть ниже. http://www.ukrstat.gov.ua/?fbclid=IwAR3Jrr7tY9TgmXG7RESSErXxE8Y4IFYJhKDsLZpcSE2-RlQuf3nJm_ZOZoY зкспресс-выпуск "Промисловість - Промислове виробництво".



Ну и о внешней торговле -

У січні–листопаді 2018р. експорт товарів становив 43247,6 млн.дол. США, або 109,9% порівняно із січнем–листопадом 2017р., імпорт – 52113,3 млн.дол., або 116,7%. Негативне сальдо склало 8865,7 млн.дол. (у січні–листопаді 2017р. також негативне – 5323,0 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,83 (у січні–листопаді 2017р. – 0,88).

См. там же. Кстати, к вопросу о ср. зарплате.По данным minfin (т.е. Госстата) ср. зарплата в ноябре 2018 составляла 9161 грн. А по данным Пенс. фондаПри этом всего пенсионеров 11 470 405, из них с пенсией больше 4000 - 1.516.749, т.е. 13,2%., насколько я понял, цифра по Вашей ссылке, этоработающие пенсионеры. Недавно попадалась такая цифра, го сейчас найти не смог.Что интересное ещё попалось:А вообще в нашей прессе попадаются интересные цифры:На сайте Госстата это, вроде, подтверждается - 16408,5 млн. чел.(см. "Економічна активність населення за статтю, типом місцевості та віковими групами у 2018 році" 26.12.2018).Почему-то часто называют меньшие цифры.Ну и 2 слова о промышленности. В трамвае этот вопрос упоминали.При этом по сравнению с декабрём 2017 индексы составили 97,3; 102,1; 92,1; 111,0 - общий, "Добувна промисловість і розроблення кар’єрів", "Переробна промисловість", "Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря", соответственно. Это "скориговані на ефект календарних днів". Без коррекции цифры ещё чуть ниже.зкспресс-выпуск "Промисловість - Промислове виробництво".Ну и о внешней торговле -См. там же.

Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"омYuri_T - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 11337 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3506 раз. Подякували: 3311 раз. Профіль 2 2 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 43444546 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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