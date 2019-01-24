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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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  #<1 ... 43444546
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 20:36

  Вкладчик1234 написав:Как Виктору Януковичу выносили приговор: хроника
17:00

Приговор: лишение свободы, учитывая степень тяжести преступления.

Признать виновным и назначить наказание по статьям: 13 лет, 12 лет.

Всего - 13 лет лишения свободы (прокуратура просила 15).

Оправдали по одной статье из трех.

Януковича признали виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны. Суд оправдал экс-президента по статье "Пособничество при посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

Председательствующий судья Владислав Девятко сообщил, что сторона обвинения не предоставила достаточно доказательств того, что Янукович осознавал, что его действия приведут к оккупации Крыма.

- Обвинение не может основываться на предположениях, - сказал он.

Виктора Януковича приговорили заочно. Срок он начнет отбывать с момента его ареста.

16:58

Суд отметил, что Виктор Янукович судим ранее не был.

16:40

Приговор читают почти восемь часов. Речь судей стала заметно медленней.
https://kp.ua/politics/629139-kak-vynosiat-pryhovor-vyktoru-yanukovychu

____

Адвокаты будут обжаловать приговор.
Такие дела

Прозвучало як докази в рішенні Суду. Глазєв не друзяка Медведчука?
https://gordonua.com/ukr/news/war/-eks- ... 97803.html
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 20:43

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Человек со средним доходом - не тождественно человеку, принадлежащему к среднему классу.
Спасибо Starikan"у за пост. Прочитайте.

Добре, хай буде доход вдвічі вищий за середню зарплату, як в США. Я б не сказав, що в нас мало людей так заробляють. Точно більше 10%.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 22:25

Кстати, к вопросу о ср. зарплате.
По данным minfin (т.е. Госстата) ср. зарплата в ноябре 2018 составляла 9161 грн. А по данным Пенс. фонда
Затверджено показник середньої заробітної плати (доходу) в середньому на одну застраховану особу в сумі 8 137 гривень 84 копійки, який буде застосовуватись при визначенні коефіцієнта заробітної плати за листопад 2018 року при призначенні пенсій відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

https://www.pfu.gov.ua/390958-zatverdzheno-pokaznyk-serednoyi-zarobitnoyi-platy-za-lystopad-2018-roku/
При этом всего пенсионеров 11 470 405, из них с пенсией больше 4000 - 1.516.749, т.е. 13,2%.
Ой+, насколько я понял, цифра по Вашей ссылке, это не все работающие пенсионеры. Недавно попадалась такая цифра, го сейчас найти не смог.
Что интересное ещё попалось:
Адекватность пенсионной системы определяется уровнем соотношения пенсий с заработной платой, которую получали граждане в процессе трудовой деятельности. Этот показатель в Украине также негативный: так, коэффициент замещения должен составлять минимум 40%, у нас же он в настоящее время только около 37%.

http://domik.ua/novosti/v-ukraine-kolichestvo-pensionerov-pochti-sravnyalos-s-kolichestvom-rabotayushhego-naseleniya-n254349.html
А вообще в нашей прессе попадаются интересные цифры:
Количество официально зарегистрированных работающих украинцев составляет 16,4 млн человек или 57,2%.

На сайте Госстата это, вроде, подтверждается - 16408,5 млн. чел.
http://www.ukrstat.gov.ua/?fbclid=IwAR3Jrr7tY9TgmXG7RESSErXxE8Y4IFYJhKDsLZpcSE2-RlQuf3nJm_ZOZoY (см. "Економічна активність населення за статтю, типом місцевості та віковими групами у 2018 році" 26.12.2018).
Почему-то часто называют меньшие цифры.

Ну и 2 слова о промышленности. В трамвае этот вопрос упоминали.
У 2018р. порівняно із 2017р. індекс промислової продукції склав 101,1%, у т.ч. у добувній промисловості та розробленні кар’єрів – 102,1%, переробній – 100,2%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 102,8%.

При этом по сравнению с декабрём 2017 индексы составили 97,3; 102,1; 92,1; 111,0 - общий, "Добувна промисловість і розроблення кар’єрів", "Переробна промисловість", "Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря", соответственно. Это "скориговані на ефект календарних днів". Без коррекции цифры ещё чуть ниже. http://www.ukrstat.gov.ua/?fbclid=IwAR3Jrr7tY9TgmXG7RESSErXxE8Y4IFYJhKDsLZpcSE2-RlQuf3nJm_ZOZoY зкспресс-выпуск "Промисловість - Промислове виробництво".

Ну и о внешней торговле -
У січні–листопаді 2018р. експорт товарів становив 43247,6 млн.дол. США, або 109,9% порівняно із січнем–листопадом 2017р., імпорт – 52113,3 млн.дол., або 116,7%. Негативне сальдо склало 8865,7 млн.дол. (у січні–листопаді 2017р. також негативне – 5323,0 млн.дол.).
Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,83 (у січні–листопаді 2017р. – 0,88).

См. там же.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 02:31

  lapay написав:
  ЛАД написав:Человек со средним доходом - не тождественно человеку, принадлежащему к среднему классу.
Спасибо Starikan"у за пост. Прочитайте.

Добре, хай буде доход вдвічі вищий за середню зарплату, як в США. Я б не сказав, що в нас мало людей так заробляють. Точно більше 10%.

1. Вообще-то, как я понимаю, эта цифра не доход отдельного человека, а доход на взрослого человека в семье. Будет время, поищу.
2. Будьте любезны, можно как-то подтвердить "Точно більше 10%" какими-то данными?
3. Если даже 10%, то это только подтверждает моё объяснение низкого коэфф. Джини к нас - если 90% населения имеют близкие доходы около 10.000, а 10% 20.000 и более, то коэфф. получится низким.
4.
10 - так, бо в Україні середня зарплата така. А то хитро виходіть - всі бідні, а, в той же час, 10к вже не зарплата.

10к это неплохая (по нашим меркам!) зарплата. Но это совершенно недостаточно, чтобы отнести человека к ср. классу в общемировом понимании.

Цитировать росс. Вики не буду, т.к. Вы скажете, что это вражеская пропаганда. Если хотите, сами почитайте - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
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ЛАД
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