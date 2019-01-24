Додано: Чет 24 січ, 2019 22:25

Затверджено показник середньої заробітної плати (доходу) в середньому на одну застраховану особу в сумі 8 137 гривень 84 копійки, який буде застосовуватись при визначенні коефіцієнта заробітної плати за листопад 2018 року при призначенні пенсій відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Адекватность пенсионной системы определяется уровнем соотношения пенсий с заработной платой, которую получали граждане в процессе трудовой деятельности. Этот показатель в Украине также негативный: так, коэффициент замещения должен составлять минимум 40%, у нас же он в настоящее время только около 37%.

Количество официально зарегистрированных работающих украинцев составляет 16,4 млн человек или 57,2%.

У 2018р. порівняно із 2017р. індекс промислової продукції склав 101,1%, у т.ч. у добувній промисловості та розробленні кар’єрів – 102,1%, переробній – 100,2%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 102,8%.

У січні–листопаді 2018р. експорт товарів становив 43247,6 млн.дол. США, або 109,9% порівняно із січнем–листопадом 2017р., імпорт – 52113,3 млн.дол., або 116,7%. Негативне сальдо склало 8865,7 млн.дол. (у січні–листопаді 2017р. також негативне – 5323,0 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,83 (у січні–листопаді 2017р. – 0,88).

Кстати, к вопросу о ср. зарплате.По данным minfin (т.е. Госстата) ср. зарплата в ноябре 2018 составляла 9161 грн. А по данным Пенс. фондаПри этом всего пенсионеров 11 470 405, из них с пенсией больше 4000 - 1.516.749, т.е. 13,2%., насколько я понял, цифра по Вашей ссылке, этоработающие пенсионеры. Недавно попадалась такая цифра, го сейчас найти не смог.Что интересное ещё попалось:А вообще в нашей прессе попадаются интересные цифры:На сайте Госстата это, вроде, подтверждается - 16408,5 млн. чел.(см. "Економічна активність населення за статтю, типом місцевості та віковими групами у 2018 році" 26.12.2018).Почему-то часто называют меньшие цифры.Ну и 2 слова о промышленности. В трамвае этот вопрос упоминали.При этом по сравнению с декабрём 2017 индексы составили 97,3; 102,1; 92,1; 111,0 - общий, "Добувна промисловість і розроблення кар’єрів", "Переробна промисловість", "Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря", соответственно. Это "скориговані на ефект календарних днів". Без коррекции цифры ещё чуть ниже.зкспресс-выпуск "Промисловість - Промислове виробництво".Ну и о внешней торговле -См. там же.