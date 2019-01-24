Приговор: лишение свободы, учитывая степень тяжести преступления.
Признать виновным и назначить наказание по статьям: 13 лет, 12 лет.
Всего - 13 лет лишения свободы (прокуратура просила 15).
Оправдали по одной статье из трех.
Януковича признали виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны. Суд оправдал экс-президента по статье "Пособничество при посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".
Председательствующий судья Владислав Девятко сообщил, что сторона обвинения не предоставила достаточно доказательств того, что Янукович осознавал, что его действия приведут к оккупации Крыма.
- Обвинение не может основываться на предположениях, - сказал он.
Виктора Януковича приговорили заочно. Срок он начнет отбывать с момента его ареста.
16:58
Суд отметил, что Виктор Янукович судим ранее не был.
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Кстати, к вопросу о ср. зарплате. По данным minfin (т.е. Госстата) ср. зарплата в ноябре 2018 составляла 9161 грн. А по данным Пенс. фонда
Затверджено показник середньої заробітної плати (доходу) в середньому на одну застраховану особу в сумі 8 137 гривень 84 копійки, який буде застосовуватись при визначенні коефіцієнта заробітної плати за листопад 2018 року при призначенні пенсій відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.
Адекватность пенсионной системы определяется уровнем соотношения пенсий с заработной платой, которую получали граждане в процессе трудовой деятельности. Этот показатель в Украине также негативный: так, коэффициент замещения должен составлять минимум 40%, у нас же он в настоящее время только около 37%.
Ну и 2 слова о промышленности. В трамвае этот вопрос упоминали.
У 2018р. порівняно із 2017р. індекс промислової продукції склав 101,1%, у т.ч. у добувній промисловості та розробленні кар’єрів – 102,1%, переробній – 100,2%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 102,8%.
При этом по сравнению с декабрём 2017 индексы составили 97,3; 102,1; 92,1; 111,0 - общий, "Добувна промисловість і розроблення кар’єрів", "Переробна промисловість", "Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря", соответственно. Это "скориговані на ефект календарних днів". Без коррекции цифры ещё чуть ниже. http://www.ukrstat.gov.ua/?fbclid=IwAR3Jrr7tY9TgmXG7RESSErXxE8Y4IFYJhKDsLZpcSE2-RlQuf3nJm_ZOZoY зкспресс-выпуск "Промисловість - Промислове виробництво".
Ну и о внешней торговле -
У січні–листопаді 2018р. експорт товарів становив 43247,6 млн.дол. США, або 109,9% порівняно із січнем–листопадом 2017р., імпорт – 52113,3 млн.дол., або 116,7%. Негативне сальдо склало 8865,7 млн.дол. (у січні–листопаді 2017р. також негативне – 5323,0 млн.дол.). Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,83 (у січні–листопаді 2017р. – 0,88).
См. там же.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
ЛАД написав:Человек со средним доходом - не тождественно человеку, принадлежащему к среднему классу. Спасибо Starikan"у за пост. Прочитайте.
Добре, хай буде доход вдвічі вищий за середню зарплату, як в США. Я б не сказав, що в нас мало людей так заробляють. Точно більше 10%.
1. Вообще-то, как я понимаю, эта цифра не доход отдельного человека, а доход на взрослого человека в семье. Будет время, поищу. 2. Будьте любезны, можно как-то подтвердить "Точно більше 10%" какими-то данными? 3. Если даже 10%, то это только подтверждает моё объяснение низкого коэфф. Джини к нас - если 90% населения имеют близкие доходы около 10.000, а 10% 20.000 и более, то коэфф. получится низким. 4.
10 - так, бо в Україні середня зарплата така. А то хитро виходіть - всі бідні, а, в той же час, 10к вже не зарплата.
10к это неплохая (по нашим меркам!) зарплата. Но это совершенно недостаточно, чтобы отнести человека к ср. классу в общемировом понимании.
З іншого боку мають місце масове заниження зарплати (недавно писали про "динамо") програмісти, тіньовики і т.д. Деколи є завищення зарплати, знову ж таки щоб не платити податки, Рева розказував про схему в Києві 200 працівників якби на мінімалці, директор бухгалтер мільйони, а ЄСВ до 51 тис. стягається. Так що чисто оціночно, з врахуванням заробітчан, то мабуть більше 10 % економічно активного населення має дохід понад дві середніх зарплати.
Ой+ написав:Так що чисто оціночно, з врахуванням заробітчан, то мабуть більше 10 % економічно активного населення має дохід понад дві середніх зарплати.
Вы еще совсем не учли такой пласт как часть госчиновников, прокуроры, таможенники и тд. Я думаю, что более 20 процентов работников в стране в реальности имеют доходы более двух средних. Логично предполагаю, что это и есть избиратели, которые в основном будут голосовать за Порошенко, раз уж мы в теме Политические дискуссии.
Ой+ написав:Так що чисто оціночно, з врахуванням заробітчан, то мабуть більше 10 % економічно активного населення має дохід понад дві середніх зарплати.
Вы еще совсем не учли такой пласт как часть госчиновников, прокуроры, таможенники и тд. Я думаю, что более 20 процентов работников в стране в реальности имеют доходы более двух средних. Логично предполагаю, что это и есть избиратели, которые в основном будут голосовать за Порошенко, раз уж мы в теме Политические дискуссии.
Конечно. Бюджетники и прочие "прикормушечники" будут голосовать за текущую систему, "чтоб не было хуже".
У них такое восприятие, якобы "бюджетные выплаты выплачивает непосредственно главный керманыч со своего кармана. А если придёт новый - не факт, что он будет платить. Поэтому лучше пусть остаётся как есть"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин