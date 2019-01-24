В Украине 657 вузов. В Германии 250. Хотите сказать мы в 2,6 более образованы чем немцы?
Не нужно путать образование с имитацией образования цель которой выкачка денег из студентов и бюджета. Если было бы по-другому мы бы и жили по-другому.
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:16
Re: Політичні дискусії
В Украине 657 вузов. В Германии 250. Хотите сказать мы в 2,6 более образованы чем немцы?
Не нужно путать образование с имитацией образования цель которой выкачка денег из студентов и бюджета. Если было бы по-другому мы бы и жили по-другому.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot
Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:23
От ця дурня гуляє з легкої руки малокомпетентних політиків. Порівнють загальну к-ть наших ВНЗ і 1-2 рівня акредитації (а це здебільшого колишні і теперішні ПТУ, училища і т.д.) і 3-4 (універи, академії) з універами за кордоном.
Більше половини студентів ВНЗ 3-4 рівня акредитації вчаться на контракті, тобто привносять в бюджет, в той же час як вища освіта в ФРН виключно бюджетна і витрати в абсолютних цифрах просто неспівставимі, якщо по витратам з бюджету на вищу освіту, то ми в 10-ки раз менш освічені.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:26
Re: Население наращивает темпы выведения валюты за границу
Национальный банк в 2018 году выдал 2,1 тыс. электронных валютных лицензий физлицам, по которым население вывело за границу 45,5 млн долларов.
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:30
Re: Політичні дискусії
Тогда и ВУЗов должно быть в 10 раз меньше. Когда я учился нам на 4м курсе сказали "сами себе ищите где будете проходить практику", по честному практиканты мало кому нужны, уделяй им время и т.д. поэтому большинство прошло её только на бумаге. А потом тотальная некомпетентность куда не плюнь. Берешь на работу выпускника вуза и учишь его всему с нуля, потому что виртуозно они умеют только филонить.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot
Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:31
Re: Політичні дискусії
Тю - абсолютна вся економіка тримається на реальному виробництві . Все останнє - більш чи менш - "нахлібники" . Будь-які бюджетники - само собою ( інша справа - які функції в суспільстві вони виконують і що суспільство може чи хоче їм давати ) . А всі останні - це просто послуги різного типу . З договірними цінами - будь-якими фактично .
Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:37
Re: Політичні дискусії
Відносно освіти :
Шкільна освіта в Німеччині піддається критиці через занадто раннього поділу дітей на здібних і не здатних. Учень, який після початкової школи потрапляє в "головну школу", не має шансів у подальшому отримати гарну освіту і продовжити навчання у вищих навчальних закладах.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:59
Re: Політичні дискусії
У нас слишком низкий авторитет ПТУ, а птушник это ругательство. Между тем экономике нужны рабочие руки. Все хотят "престижное" образование, что порождает коррупцию в вузах, избыток ненужных специалистов и кумовство при трудоустройстве. Пережиток совка который мы никак не проглотим.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot
Додано: П'ят 25 січ, 2019 12:01
Re: Політичні дискусії
Зараз іде серйозна боротьба за людський ресурс. Словаки беруть наших випусників шкіл на пристойну по нашим міркам стипендію, також тягнуть до себе поляки без ЗНО, німці та інші заманюють з певним відбором. Зараз вже не всі вакансії закриваються, а скоро виходити на ринок праці, сім'ї дітям народженим у 1999-2001 рр., коли була найглибша демографічна яма, тоді дефіцит ще виросте. Відмовитись від своїх ВНЗ це подібно як відмовились від свого автомобілебудування і ще багато чого, але там хоч приганяють різну б/у, а тут хіба наївно сподіватись на мігрантів, які раптом будуть піднімати нам економіку та забезпечувати пенсів.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 12:08
Re: Політичні дискусії
От количества ВУЗов потом заробитчан и мигрантов не уменьшается. Может быть причины в низких зарплатах?
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot
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