Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:04

vitaliian написав: freeze написав: В чём причина неприлично низких зарплат ? В чём причина неприлично низких зарплат ? зарегулированность экономики, высокая коррупционная составляющая и инфляция (как дополнительньй налог). То за что немецкий предприниматель не платит, отсюда у него деньги на ФОТ. Если посмотреть внимательно на зарегулированность увидим в них обычные коррупционные цепочки. Любую преграду можно обойти заплатив кому нужно. зарегулированность экономики, высокая коррупционная составляющая и инфляция (как дополнительньй налог). То за что немецкий предприниматель не платит, отсюда у него деньги на ФОТ. Если посмотреть внимательно на зарегулированность увидим в них обычные коррупционные цепочки. Любую преграду можно обойти заплатив кому нужно.

Думаю, что истина где-то рядом.Пока смеялись над путиным и российскими олигархами, сделали и типичную олигархизацию украинской экономики.Посмотрите. что сделали с рынком строительных материалов и дизайна.Двойная атака.Во-первых. Гереги применив тактику выжженной земли, пользуясь преференциями полученными, не могу утверждать, что коррупционном путем, потому что не прокурор и не имею возможности это утверждать, обанкротили тысячи предпринимателей из мелкого и среднего бизнеса. Как заходили Эпицентры на рынок, пару лет имели возможность держать аномально низкие цены, когда конкуренты поздыхали, цены подымались до рентабельности 100 процентов. Как действовал честный в кавычках бизнес Эпицентра, брали товар на реализацию, выбирали самые ходовые артикулы, кидали поставщиков, и сами заказывали в Китае.Как-то мне знакомый показывал чуть не плача 100 квадратных метров товара, которые ему вернул Эпицентр, товар полуликвид, без потерянных крепежей, с разбитыми стеклышками, оказывается Эпицентр заказал сам лучшее из его ассортимента в Китае, а поставщику сказали забирай свой товар в том виде какой он есть.Во-вторых, олигархизация рынка аренды. По крайней мере в Одессе, мои знакомые утверждают, что в лучшем случае три недели из четырех в месяце они должны работать, чтобы заплатить аренду хозяевам мэрии или иже с ними, кто контролирует торговые центры. Это же не нормально, как люди должны платить нормальные зарплаты своим работникам и из чего?