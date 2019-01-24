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Політичні дискусії
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 12:49
freeze написав:
В чём причина неприлично низких зарплат ?
Зарегулированность экономики, высокая коррупционная составляющая и инфляция (как дополнительньй налог). Если посмотреть внимательно на зарегулированность увидим в ней обычные коррупционные цепочки. Любую преграду можно обойти заплатив кому нужно. Чем больше преград - тем выше коррупция. То за что немецкий предприниматель не платит, отсюда у него "лишние" деньги на ФОТ.
барыги сквалыжничают
барыги играют по правилам, которые им диктуют свыше.
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 25 січ, 2019 12:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 12:55
Коллеги, говоря о зарплате уточняйте пожалуйста это нетто или брутто.
А то к примеру когда работодатель говорит "у меня на предприятии средняя зарплата 10 000 грн" - то еще непонятно имеет ли он в виду цифру "уже на руки", или работник у него вообще оформлен как ФОП 1 группы и платит 192 грн налогов в месяц самостоятельно, или "после оплаты ЕСВ", или вообще сколько он тратит на работника (до оплаты ЕСВ22% и НДФЛ18% и ВС1.5%) - так что "на выходе" заявленные 10 000грн могут вполне оказаться и 5900 грн шуршащих в кармане у работника...
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 12:57
все зарплаты указываются без учета налогов.
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vitaliian
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:01
vitaliian написав:
все зарплаты указываются без учета налогов.
Где так указывается?
КМК - в вакансиях большинство сумм "после ЕСВ", с которых потом платится еще НДФЛ+ВС.
А вот интересно как это всё считают статисты которые потом выдают пресс-релизы типа "средняя зарплата составила ХХХ грн" и откуда они берут исходные данные...
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:04
vitaliian написав: freeze написав:
В чём причина неприлично низких зарплат ?
зарегулированность экономики, высокая коррупционная составляющая и инфляция (как дополнительньй налог). То за что немецкий предприниматель не платит, отсюда у него деньги на ФОТ. Если посмотреть внимательно на зарегулированность увидим в них обычные коррупционные цепочки. Любую преграду можно обойти заплатив кому нужно.
Думаю, что истина где-то рядом.
Пока смеялись над путиным и российскими олигархами, сделали и типичную олигархизацию украинской экономики.
Посмотрите. что сделали с рынком строительных материалов и дизайна.
Двойная атака.
Во-первых. Гереги применив тактику выжженной земли, пользуясь преференциями полученными, не могу утверждать, что коррупционном путем, потому что не прокурор и не имею возможности это утверждать, обанкротили тысячи предпринимателей из мелкого и среднего бизнеса. Как заходили Эпицентры на рынок, пару лет имели возможность держать аномально низкие цены, когда конкуренты поздыхали, цены подымались до рентабельности 100 процентов. Как действовал честный в кавычках бизнес Эпицентра, брали товар на реализацию, выбирали самые ходовые артикулы, кидали поставщиков, и сами заказывали в Китае.
Как-то мне знакомый показывал чуть не плача 100 квадратных метров товара, которые ему вернул Эпицентр, товар полуликвид, без потерянных крепежей, с разбитыми стеклышками, оказывается Эпицентр заказал сам лучшее из его ассортимента в Китае, а поставщику сказали забирай свой товар в том виде какой он есть.
Во-вторых, олигархизация рынка аренды. По крайней мере в Одессе, мои знакомые утверждают, что в лучшем случае три недели из четырех в месяце они должны работать, чтобы заплатить аренду хозяевам мэрии или иже с ними, кто контролирует торговые центры. Это же не нормально, как люди должны платить нормальные зарплаты своим работникам и из чего?
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freeze
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:33
Вкладчик1234 написав:
Как Виктору Януковичу выносили приговор
Приговор читают почти восемь
часов.
Юридическая возня.
Не кормите троллей:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:41
M-A-X написав: Вкладчик1234 написав:
Как Виктору Януковичу выносили приговор
Приговор читают почти восемь
часов.
Юридическая возня.
Я без сантиментов, не особо расстроился, если бы Януковича расстреляли у стенки как Чаушеску.
Но этот суд наблюдал как комедию. Янукович подписал письмо о вводе войск РФ?
Где это письмо, Янукович подтверждал, что он подписывал?
Кто видел оригинал этого письма, Чуркин махал бумажкой в ООН, где тот Чуркин сейчас, чем он махал в действительности?
Шоу Монти Пайтон )))
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freeze
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 16:18
freeze написав:
Янукович подписал письмо о вводе войск РФ?
Где это письмо, Янукович подтверждал, что он подписывал?
Кто видел оригинал этого письма, Чуркин махал бумажкой в ООН, где тот Чуркин сейчас, чем он махал в действительности?
Ви читали рішення Суду по Януковичу? Там все чітко пояснено і лист прийнято як доказ.
Його витребували з ООН і провели експертизу.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 16:47
freeze написав: Ой+ написав:
Так що чисто оціночно, з врахуванням заробітчан, то мабуть більше 10 % економічно активного населення має дохід понад дві середніх зарплати.
Вы еще совсем не учли такой пласт как часть госчиновников, прокуроры, таможенники и тд.Я думаю, что более 20 процентов работников в стране в реальности имеют доходы более двух средних.
Логично предполагаю, что это и есть избиратели, которые в основном будут голосовать за Порошенко, раз уж мы в теме Политические дискуссии.
Спорить не могу, но мне кажется, что Ваша оценка чересчур оптимистична.
Кстати, если не ошибаюсь, Госстат собирает статистику по предприятиям с численностью работающих выше 50 человек, а на меньших предприятиях зарплата, скорее, ниже.
И, кстати, в данных Госстата зарплата указывается до выплаты НДФЛ и военного сбора, т.е. "грязными", а не "к выдаче на руки".
Что касается бюджетников и образования:
высший средний класс: преподаватель муниципального колледжа, менеджер среднего звена, учитель средней школы;
средний средний класс: банковский служащий, дантист, учитель начальной школы, начальник смены на предприятии, служащий страховой компании, менеджер супермаркета, квалифицированный столяр;
низший средний класс: автомеханик, парикмахер, бармен, квалифицированный рабочий, служащий гостиницы, работник почты, полицейский, водитель грузовика;
средний низший класс: среднеквалифицированный рабочий, водитель такси;
(Цитата из Вики статья "Средний класс")vitaliian
Может быть причины массовой миграции в неприлично низких зарплатах? Если правительство действительно думает про будущее и экономику их первая задача - остановить отток раб.силы из страны. С которой они не справились. Зарплаты должны быть хотя бы на уровне Польши. А количество ВУЗов на желание уехать не влияет.
Что касается причин миграции, Вы, безусловно, правы. Но Вы ставите телегу впереди лошади - зарплаты должны быть на уровне Польши, но просто так поднять их невозможно (не с чего поднимать). Для этого надо сначала поднять экономику. Быстрый рост зарплат в последние 2-3 года понятен, но экономически не оправдан. freeze
По рынку аренды могу подтвердить. Не буду говорить о мэрии и пр., но хозяева точно "рамсы попутали" - у нас ТРЦ "Караван" с какой-то радости поднял аренду сразу на 30% (при том что и до этого было дорого!).
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
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