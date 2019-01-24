Додано: П'ят 25 січ, 2019 16:47

freeze написав: Ой+ написав: Так що чисто оціночно, з врахуванням заробітчан, то мабуть більше 10 % економічно активного населення має дохід понад дві середніх зарплати. Так що чисто оціночно, з врахуванням заробітчан, то мабуть більше 10 % економічно активного населення має дохід понад дві середніх зарплати.



Вы еще совсем не учли такой пласт как часть госчиновников, прокуроры, таможенники и тд.

Я думаю, что более 20 процентов работников в стране в реальности имеют доходы более двух средних.

Логично предполагаю, что это и есть избиратели, которые в основном будут голосовать за Порошенко, раз уж мы в теме Политические дискуссии. Вы еще совсем не учли такой пласт как часть госчиновников, прокуроры, таможенники и тд.Логично предполагаю, что это и есть избиратели, которые в основном будут голосовать за Порошенко, раз уж мы в теме Политические дискуссии.

высший средний класс: преподаватель муниципального колледжа, менеджер среднего звена, учитель средней школы;

средний средний класс: банковский служащий, дантист, учитель начальной школы, начальник смены на предприятии, служащий страховой компании, менеджер супермаркета, квалифицированный столяр;

низший средний класс: автомеханик, парикмахер, бармен, квалифицированный рабочий, служащий гостиницы, работник почты, полицейский, водитель грузовика;

средний низший класс: среднеквалифицированный рабочий, водитель такси;

Может быть причины массовой миграции в неприлично низких зарплатах? Если правительство действительно думает про будущее и экономику их первая задача - остановить отток раб.силы из страны. С которой они не справились. Зарплаты должны быть хотя бы на уровне Польши. А количество ВУЗов на желание уехать не влияет.

Спорить не могу, но мне кажется, что Ваша оценка чересчур оптимистична.Кстати, если не ошибаюсь, Госстат собирает статистику по предприятиям с численностью работающих выше 50 человек, а на меньших предприятиях зарплата, скорее, ниже.И, кстати, в данных Госстата зарплата указывается до выплаты НДФЛ и военного сбора, т.е. "грязными", а не "к выдаче на руки".Что касается бюджетников и образования:(Цитата из Вики статья "Средний класс")Что касается причин миграции, Вы, безусловно, правы. Но Вы ставите телегу впереди лошади - зарплаты должны быть на уровне Польши, но просто так поднять их невозможно (не с чего поднимать). Для этого надо сначала поднять экономику. Быстрый рост зарплат в последние 2-3 года понятен, но экономически не оправдан.По рынку аренды могу подтвердить. Не буду говорить о мэрии и пр., но хозяева точно "рамсы попутали" - у нас ТРЦ "Караван" с какой-то радости поднял аренду сразу на 30% (при том что и до этого было дорого!).