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Політичні дискусії
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 17:23
ЛАД написав:
Но Вы ставите телегу впереди лошади - зарплаты должны быть на уровне Польши, но просто так поднять их невозможно (не с чего поднимать). Для этого надо сначала поднять экономику. Быстрый рост зарплат в последние 2-3 года понятен, но экономически не оправдан.
Можно 20 лет поднимать зарплаты на 15% в год, дождаться когда все (кто может) уедет в итоге экономику поднимать будет некому. Люди сейчас хотят жить а не через 20 лет.
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vitaliian
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 17:26
freeze написав:
Посмотрите. что сделали с рынком строительных материалов и дизайна.
Гереги применив тактику выжженной земли... Эпицентры на рынок, пару лет имели возможность держать аномально низкие цены, когда конкуренты поздыхали, цены подымались до рентабельности 100 процентов.
Глобалізація. Зараз АТБ витісняє конкурентів на ринку продуктів. Його власники стали кіпріотами, зрозуміло куди підуть гроші, а сотні тисяч дрібних крамарів не витримають конкуренції, частина виїде, інші зменшать власне споживання всього. Ось такий розвинутий капіталізм.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 17:37
freeze написав:
Посмотрите. что сделали с рынком строительных материалов и дизайна.
Двойная атака.
Во-первых. Гереги применив тактику выжженной земли, пользуясь преференциями полученными, не могу утверждать, что коррупционном путем, потому что не прокурор и
На прошлые выходные был в Эпицентре на Окружной в Киеве. Был удивлён большим количеством продавцов на фоне малого количества покупателей. Более того, продавцы предупредительны, рвутся объяснять и показывать все. Разительный контраст с тем, что было пару лет назад. Похоже, этот бизнес тоже начинает загинаться
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 17:43
freeze написав: M-A-X написав: Вкладчик1234 написав:
Как Виктору Януковичу выносили приговор
Приговор читают почти восемь
часов.
Юридическая возня.
Я без сантиментов, не особо расстроился, если бы Януковича расстреляли у стенки как Чаушеску.
Но этот суд наблюдал как комедию. Янукович подписал письмо о вводе войск РФ?
Где это письмо, Янукович подтверждал, что он подписывал?
Кто видел оригинал этого письма, Чуркин махал бумажкой в ООН, где тот Чуркин сейчас, чем он махал в действительности?
Шоу Монти Пайтон )))
некоторые эксперты предполагали сложность, или даже бесперспективность судебного преследования пёдырыча за зраду.
проще, перспективней было "раскрутить" его на коррупцию, но пошли этим путём, так как тогда повсплывали бы и имена из теперешней власти.
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 17:51
19yuriy91 написав:
проще, перспективней было "раскрутить" его на коррупцию, но пошли этим путём, так как тогда повсплывали бы и имена из теперешней власти.
Гроші вже конфіскували, а посадити можна і за зраду.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 18:00
lapay написав: 19yuriy91 написав:
проще, перспективней было "раскрутить" его на коррупцию, но пошли этим путём, так как тогда повсплывали бы и имена из теперешней власти.
Гроші вже конфіскували, а посадити можна і за зраду.
если и посадити, то тока заочно.
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 18:02
В селищі Солоне, що на Дніпропетровщині, розпочали роботу над будівництвом нового летовища, попередня назва якого “Придніпров’я”.. Розраховуємо, що за 2 роки після початку роботи нового летовища, пасажиропотік складе 1,5-2 мільйони пасажирів. Наразі за підсумками 2018 року, сумарний пасажиропотік аеропортів Дніпра і Запоріжжя склав трохи менше 700 тис. Володимир Омелян наголосив, що будівництво нового летовища – ініціатива Президента України Петра Порошенка
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vitaliian
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 18:03
vitaliian написав: ЛАД написав:
Но Вы ставите телегу впереди лошади - зарплаты должны быть на уровне Польши, но просто так поднять их невозможно (не с чего поднимать). Для этого надо сначала поднять экономику. Быстрый рост зарплат в последние 2-3 года понятен, но экономически не оправдан.
Можно 20 лет поднимать зарплаты на 15% в год, дождаться когда все (кто может) уедет в итоге экономику поднимать будет некому. Люди сейчас хотят жить а не через 20 лет.
так некоторые ж (в том числе и на форуме) и говорят - уедут, ну и х... с ними - другие приедут.
такое вот отношение к своему народу.
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 18:06
19yuriy91 написав:
так некоторые ж (в том числе и на форуме) и говорят - уедут, ну и х... с ними - другие приедут.
такое вот отношение к своему народу.
Так я навіть гроші позичав родичам, щоб забили х.. на таких хазяїв і поїхали заробили копійку.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 18:15
lapay написав: 19yuriy91 написав:
так некоторые ж (в том числе и на форуме) и говорят - уедут, ну и х... с ними - другие приедут.
такое вот отношение к своему народу.
Так я навіть гроші позичав родичам, щоб забили х.. на таких хазяїв і поїхали заробили копійку.
если гроші позичав родичам для изменения жизни в лучшую сторону, пускай и за бугром - это одно, а если государство вынуждает уезжать - это другое.
я тоже щетаю - есть возможность и перспектива за бугром - надо валить не думая.
у меня в своё время было 2 удачных, как мне кажется, момента свалить - упустил.
и ребёнку своему советую.
но спрос с меня какой, я ж не влада.
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