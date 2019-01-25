19yuriy91 написав:если гроші позичав родичам для изменения жизни в лучшую сторону, пускай и за бугром - это одно, а если государство вынуждает уезжать - это другое.
Держава змушує виїхати, коли йдуть репресії (кримінальні справи чи їх загроза). Такі, в основному, чкурнули ще в лютому 2014.
Держава поддерживая режим экономической стагнации вынуждает экономически активное население не ждать начала мифических реформ, а уезжать за границу, потому что не видит в этих пердунах, засевших во власти, никакой перспективы.
freeze написав:Держава поддерживая режим экономической стагнации вынуждает экономически активное население не ждать начала мифических реформ, а уезжать за границу, потому что не видит в этих пердунах, засевших во власти, никакой перспективы.
Поляки в дев'яностих теж тому виїжджали, чи литовці з болгарами? Чи тому, що савєцька економіка була нікому не потрібним лайном?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Вкладчик1234 написав:У них такое восприятие, якобы "бюджетные выплаты выплачивает непосредственно главный керманыч со своего кармана. А если придёт новый - не факт, что он будет платить. Поэтому лучше пусть остаётся как есть"
у бюджетников другое понимание мира, им кажется что в экономике главное процессы, болтиком которого они являются. Когда пытаешься объяснить что бюджетники это нахлебники которые убивают экономику (за исключением врачей, мчс, рядовых в полиции) - обижаются.
lapay написав:Гроші вже конфіскували, а посадити можна і за зраду.
Абсолютно с вами согласен насчет конфискации. Если не возражаете, дополню ваши слова:
09 Листопад 2018 «Схеми» показали, як із банку Януковича через банк Порошенка вивели до 2 мільярдів гривень
Із майже двох мільярдів гривень, які знаходились на депозитах підставних осіб у банку Олександра Януковича «ВБР» після втечі його батька, екс-президента протягом 2016-2017 років були зняті всі арешти. ... Зрештою ці гроші були виведені з фінустанови попри публічні обіцянки правоохоронців повернути ці гроші в бюджет. Готівка знімалась десятками мільйонів за раз через касу «Міжнародного інвестиційного банку», який належить президенту України Петру Порошенку. На чому його фінустанова заробила близько 20 мільйонів «комісійних». ...