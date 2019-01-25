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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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  #<1 ... 48495051>
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 18:47

Re: Політичні дискусії

  19yuriy91 написав:если гроші позичав родичам для изменения жизни в лучшую сторону, пускай и за бугром - это одно, а если государство вынуждает уезжать - это другое.

Держава змушує виїхати, коли йдуть репресії (кримінальні справи чи їх загроза). Такі, в основному, чкурнули ще в лютому 2014.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 18:52

  Ой+ написав:
  Starikan написав:Половина пенсионеров работает
Офіційно суттєво менше
Пенсійний фонд України перерахував пенсії для 2,7 млн пенсіонерів, які працюють
https://economics.unian.ua/finance/1010 ... neriv.html
Возможно, я преувеличил из-за специфического круга знакомств (вузы, НИИ, где средний возраст работающих порядка 60).
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 18:55

Re: Політичні дискусії

lapay написав:
  19yuriy91 написав:если гроші позичав родичам для изменения жизни в лучшую сторону, пускай и за бугром - это одно, а если государство вынуждает уезжать - это другое.

Держава змушує виїхати, коли йдуть репресії (кримінальні справи чи їх загроза). Такі, в основному, чкурнули ще в лютому 2014.


Держава поддерживая режим экономической стагнации вынуждает экономически активное население не ждать начала мифических реформ, а уезжать за границу, потому что не видит в этих пердунах, засевших во власти, никакой перспективы.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 18:59

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Держава поддерживая режим экономической стагнации вынуждает экономически активное население не ждать начала мифических реформ, а уезжать за границу, потому что не видит в этих пердунах, засевших во власти, никакой перспективы.

Поляки в дев'яностих теж тому виїжджали, чи литовці з болгарами? Чи тому, що савєцька економіка була нікому не потрібним лайном?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 19:03

  vitaliian написав:
  Вкладчик1234 написав:У них такое восприятие, якобы "бюджетные выплаты выплачивает непосредственно главный керманыч со своего кармана. А если придёт новый - не факт, что он будет платить. Поэтому лучше пусть остаётся как есть"
у бюджетников другое понимание мира, им кажется что в экономике главное процессы, болтиком которого они являются. Когда пытаешься объяснить что бюджетники это нахлебники которые убивают экономику (за исключением врачей, мчс, рядовых в полиции) - обижаются.

Дурачок ты, а пытаешься об экономике рассуждать :mrgreen:
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 19:15

  Starikan написав:Дурачок ты, а пытаешься об экономике рассуждать :mrgreen:

Ещё один слишком умный нарисовался, Рассуждаю как понимаю, я же не лекциями по экономике торгую. Вам кстати не давали полномочий меня оценивать. Ещё неизвестно кто вы такой.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 19:44

  lapay написав:Чи тому, що савєцька економіка була нікому не потрібним лайном?

До советской экономики нынешней украинской как до неба рачки
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  lapay написав:Чи тому, що савєцька економіка була нікому не потрібним лайном?

До советской экономики нынешней украинской как до неба рачки. Что бы приватизировал Петя Порошенко с папой без неё?
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 19:48

Re: Політичні дискусії

  lapay написав:Гроші вже конфіскували, а посадити можна і за зраду.

Абсолютно с вами согласен насчет конфискации. Если не возражаете, дополню ваши слова:
09 Листопад 2018
«Схеми» показали, як із банку Януковича через банк Порошенка вивели до 2 мільярдів гривень

Із майже двох мільярдів гривень, які знаходились на депозитах підставних осіб у банку Олександра Януковича «ВБР» після втечі його батька, екс-президента протягом 2016-2017 років були зняті всі арешти.
...
Зрештою ці гроші були виведені з фінустанови попри публічні обіцянки правоохоронців повернути ці гроші в бюджет. Готівка знімалась десятками мільйонів за раз через касу «Міжнародного інвестиційного банку», який належить президенту України Петру Порошенку. На чому його фінустанова заробила близько 20 мільйонів «комісійних».
...

https://www.radiosvoboda.org/a/news-sch ... 90367.html
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 19:55

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США у Лазаренка вже тринадцять років не може гроші конфіскувати, а 44 млрд Януковича вже давно в бюджеті. Тільки кого це цікавить, якщо можна знайти зраду на 2 млрд? ;)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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