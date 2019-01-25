Как-то прошло мимо меня, кто посчитал эти деньги, где находились эти деньги, почему решили, что это деньги именно Януковича ? Просто реально пропустил эту тему.
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 19:59
Додано: П'ят 25 січ, 2019 20:03
freeze
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 25 січ, 2019 20:10
Так это по словам Порошенко и Луценко? А я-то, наивный, посчитал, что действительно вернули деньги Януковича, что ссылка будет на казначейство или Минфин, о зачислении ими денег в бюджет...
А это просто кумовья народ развлекают.
Нью-Нью-Васюки.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 20:23
Re: Політичні дискусії
Шо - знову змова рептілоїдів?
Находження від конфіскату 29,7 млрд гривень, всього доходи були збільшені, на протязі року, на 40,2 млрд гривень.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 25 січ, 2019 20:29
Re: Політичні дискусії
реальная\практическая зарплата касира 5000-8000 грн. perevodika.ru/articles/14815.html
Додано: П'ят 25 січ, 2019 20:30
Re: Політичні дискусії
к сожалению не проголосуют .... потому что даже не будут знать кто ..не видели по ТВ
реальная\практическая зарплата касира 5000-8000 грн. perevodika.ru/articles/14815.html
Додано: П'ят 25 січ, 2019 21:09
Вы серьезный человек, или пошутить зашли?
Смотрю последнюю вашу ссылку (
Где там написано, что это всё деньги Януковича и никого более?
Теперь предыдущее
29,7 млрд. грн. (это если считать, что это все "деньги Януковича") = 1,7 млрд. долл.???
т.е. курс доллара в 2017-м был где-то около 17?
Покажите где такой курс - https://charts.finance.ua/ru/currency/cash/-/0/usd
Отсюда и вывод:
до тех пор, пока не будет ссылка на оффсайты Держказначейства, или Минфина, или НБУ о зачислении 44 млрд. грн. на их счет/счета.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 21:41
Re: Політичні дискусії
Ще 200 млн було в цінних паперах, які зменшили держборг, ще 5 млрд Луценко обіцяв конфіскувати в 2018.
Шукати офіційні документи не хочу, якщо хтось комусь не вірить, з офіційних осіб, то це не мої проблеми.
Зрада все одно не виліковується - це діагноз.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 25 січ, 2019 21:45
Ни чего не понятно. Что за деньги, откуда взялись, Луценко говорит, что это не деньги Януковича.
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