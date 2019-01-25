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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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  #<1 ... 49505152>
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 19:59

  lapay написав:а 44 млрд Януковича вже давно в бюджеті


Как-то прошло мимо меня, кто посчитал эти деньги, где находились эти деньги, почему решили, что это деньги именно Януковича ? Просто реально пропустил эту тему.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 20:03

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https://censor.net.ua/ua/news/3096387/g ... enko_video
https://biz.nv.ua/ukr/economics/groshi- ... 51855.html
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 20:10


Так это по словам Порошенко и Луценко? А я-то, наивный, посчитал, что действительно вернули деньги Януковича, что ссылка будет на казначейство или Минфин, о зачислении ими денег в бюджет...

А это просто кумовья народ развлекают.
Нью-Нью-Васюки.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 20:23

Re: Політичні дискусії

  yanyura написав:А я-то, наивный, посчитал, что действительно вернули деньги Януковича, что ссылка будет на казначейство или Минфин, о зачислении ими денег в бюджет...

Шо - знову змова рептілоїдів?
https://agropolit.com/blog/248-zvit-min ... a-2017-rik
Находження від конфіскату 29,7 млрд гривень, всього доходи були збільшені, на протязі року, на 40,2 млрд гривень.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 20:29

Re: Політичні дискусії

https://www.youtube.com/watch?v=TR7D3p4c87M
реальная\практическая зарплата касира 5000-8000 грн. perevodika.ru/articles/14815.html
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 20:30

Re: Політичні дискусії

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%B8%D1%87

к сожалению не проголосуют .... потому что даже не будут знать кто ..не видели по ТВ
реальная\практическая зарплата касира 5000-8000 грн. perevodika.ru/articles/14815.html
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 21:09

  lapay написав:
  yanyura написав:А я-то, наивный, посчитал, что действительно вернули деньги Януковича, что ссылка будет на казначейство или Минфин, о зачислении ими денег в бюджет...

Шо - знову змова рептілоїдів?
https://agropolit.com/blog/248-zvit-min ... a-2017-rik
Находження від конфіскату 29,7 млрд гривень, всього доходи були збільшені, на протязі року, на 40,2 млрд гривень.

Вы серьезный человек, или пошутить зашли?
Смотрю последнюю вашу ссылку (https://agropolit.com/blog/248-zvit-min ... a-2017-rik)
Звіт Міністерства фінансів про виконання бюджету за 2017 рік
21 березня 2018
Табл. 14

Зображення
Где там написано, что это всё деньги Януковича и никого более?

Теперь предыдущее

2 жовтня 2017
Україна з часу вступу в силу закону про спецконфіскацію, з рахунків екс-президента Віктора Януковича і його оточення конфіскувала $1,7 млрд
Про це заявив генпрокурор Юрій Луценко в прямому ефірі програми ТСН.Тиждень .

https://biz.nv.ua/ukr/economics/groshi- ... 51855.html

29,7 млрд. грн. (это если считать, что это все "деньги Януковича") = 1,7 млрд. долл.???
т.е. курс доллара в 2017-м был где-то около 17?

Покажите где такой курс - https://charts.finance.ua/ru/currency/cash/-/0/usd

Отсюда и вывод:
кумовья народ развлекают.

до тех пор, пока не будет ссылка на оффсайты Держказначейства, или Минфина, или НБУ о зачислении 44 млрд. грн. на их счет/счета.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 21:41

Re: Політичні дискусії

  yanyura написав:до тех пор, пока не будет ссылка на оффсайты Держказначейства, или Минфина, или НБУ о зачислении 44 млрд. грн. на их счет/счета.

https://gordonua.com/ukr/news/money/do- ... 32784.html
Ще 200 млн було в цінних паперах, які зменшили держборг, ще 5 млрд Луценко обіцяв конфіскувати в 2018.
Шукати офіційні документи не хочу, якщо хтось комусь не вірить, з офіційних осіб, то це не мої проблеми.
Зрада все одно не виліковується - це діагноз.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 21:45



Ни чего не понятно. Что за деньги, откуда взялись, Луценко говорит, что это не деньги Януковича.
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 01:39

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Но Вы ставите телегу впереди лошади - зарплаты должны быть на уровне Польши, но просто так поднять их невозможно (не с чего поднимать). Для этого надо сначала поднять экономику. Быстрый рост зарплат в последние 2-3 года понятен, но экономически не оправдан.
Можно 20 лет поднимать зарплаты на 15% в год, дождаться когда все (кто может) уедет в итоге экономику поднимать будет некому. Люди сейчас хотят жить а не через 20 лет.

Вы знаете, я совсем не возражал бы и был бы очень рад, если бы зарплаты в Украине выросли в 2019 хотя бы втрое и средняя в декабре стала бы, к примеру, 30.000 грн.
Н, может, Вы подскажете, за счёт чего это можно сделать?
3-кратную девальвацию не предлагать! :)

lapay
Держава змушує виїхати, коли йдуть репресії (кримінальні справи чи їх загроза). Такі, в основному, чкурнули ще в лютому 2014.

Об экономических методах принуждения Вы не слышали?
"Поляки в дев'яностих ..., чи литовці з болгарами" выезжали по тем же причинам - отсутствие хорошо оплачиваемой работы (или работы вообще).

Starikan
Возможно, я преувеличил из-за специфического круга знакомств (вузы, НИИ, где средний возраст работающих порядка 60).

Сильно подозреваю, что если Вы и преувеличили, то ненамного.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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