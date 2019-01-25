yanyura написав:до тех пор, пока не будет ссылка на оффсайты Держказначейства, или Минфина, или НБУ о зачислении 44 млрд. грн. на их счет/счета.
https://gordonua.com/ukr/news/money/do- ... 32784.html Ще 200 млн було в цінних паперах, які зменшили держборг, ще 5 млрд Луценко обіцяв конфіскувати в 2018. Шукати офіційні документи не хочу, якщо хтось комусь не вірить, з офіційних осіб, то це не мої проблеми. Зрада все одно не виліковується - це діагноз.
Вы никогда не слышали о конфискате на таможне? о конфискации контрафактной продукции (например, водки)? Сколько в тех 29,7 млрд. грн такого конфиската? И при чём тут "всього доходи були збільшені, на протязі року, на 40,2 млрд гривень"?
А верить на слово политикам, не проверяя, это не диагноз? Почему же Вы не верите, например, Януковичу? Он тоже красиво рассказывал. Или "этот нравится - этому верю, а этот не нравится - ему не верю"?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.