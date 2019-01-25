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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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  #<1 ... 49505152
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 01:49

  lapay написав:
  yanyura написав:до тех пор, пока не будет ссылка на оффсайты Держказначейства, или Минфина, или НБУ о зачислении 44 млрд. грн. на их счет/счета.

https://gordonua.com/ukr/news/money/do- ... 32784.html
Ще 200 млн було в цінних паперах, які зменшили держборг, ще 5 млрд Луценко обіцяв конфіскувати в 2018.
Шукати офіційні документи не хочу, якщо хтось комусь не вірить, з офіційних осіб, то це не мої проблеми.
Зрада все одно не виліковується - це діагноз.

Вы никогда не слышали о конфискате на таможне? о конфискации контрафактной продукции (например, водки)?
Сколько в тех 29,7 млрд. грн такого конфиската?
И при чём тут "всього доходи були збільшені, на протязі року, на 40,2 млрд гривень"?

А верить на слово политикам, не проверяя, это не диагноз?
Почему же Вы не верите, например, Януковичу? Он тоже красиво рассказывал. Или "этот нравится - этому верю, а этот не нравится - ему не верю"?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 10:53

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Сколько в тех 29,7 млрд. грн такого конфиската?

Ніскільки - це гроші із Ощадбанку https://www.pravda.com.ua/news/2017/11/9/7161180/
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 11:05

  lapay написав:
  ЛАД написав:Сколько в тех 29,7 млрд. грн такого конфиската?

Ніскільки - це гроші із Ощадбанку https://www.pravda.com.ua/news/2017/11/9/7161180/


В недавнем интервью Гордону Луценко сказал, что это не деньги Януковича, а лиц, которые были при прошлой власти.
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 11:10

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:В недавнем интервью Гордону Луценко сказал, что это не деньги Януковича, а лиц, которые были при прошлой власти.

Добре, гроші банди Януковича.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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