yanyura написав:до тех пор, пока не будет ссылка на оффсайты Держказначейства, или Минфина, или НБУ о зачислении 44 млрд. грн. на их счет/счета.
https://gordonua.com/ukr/news/money/do- ... 32784.html Ще 200 млн було в цінних паперах, які зменшили держборг, ще 5 млрд Луценко обіцяв конфіскувати в 2018. Шукати офіційні документи не хочу, якщо хтось комусь не вірить, з офіційних осіб, то це не мої проблеми. Зрада все одно не виліковується - це діагноз.
Вы никогда не слышали о конфискате на таможне? о конфискации контрафактной продукции (например, водки)? Сколько в тех 29,7 млрд. грн такого конфиската? И при чём тут "всього доходи були збільшені, на протязі року, на 40,2 млрд гривень"?
А верить на слово политикам, не проверяя, это не диагноз? Почему же Вы не верите, например, Януковичу? Он тоже красиво рассказывал. Или "этот нравится - этому верю, а этот не нравится - ему не верю"?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
StarikanВозможно, я преувеличил из-за специфического круга знакомств (вузы, НИИ, где средний возраст работающих порядка 60).
Сильно подозреваю, что если Вы и преувеличили, то ненамного.
Добре що не в керівництві НАНУ, а то би вийшов середній вік +80.
Ще один анфольс і рантьє зареєструвався:
Все задеклароване Гриценком нерухоме майно перебуває у власності його дружини Юлії Мостової Гриценко у 2017 році отримав 139 620 грн пенсії, 14 885 грн зарплати від викладання в Києво-Могилянській академії, 179 972 грн процентів від вкладу в "Ощадбанку". Дружина політика задекларувала 374 615 грн доходів від отримання зарплати. https://tsn.ua/groshi/p-yat-kvartir-i-s ... 86424.html
Один президент Віктор альфонствував, другий жив у чужому зоопарку і т.д. ще по челіді ті самі історії.