yanyura написав:до тех пор, пока не будет ссылка на оффсайты Держказначейства, или Минфина, или НБУ о зачислении 44 млрд. грн. на их счет/счета.
https://gordonua.com/ukr/news/money/do- ... 32784.html Ще 200 млн було в цінних паперах, які зменшили держборг, ще 5 млрд Луценко обіцяв конфіскувати в 2018. Шукати офіційні документи не хочу, якщо хтось комусь не вірить, з офіційних осіб, то це не мої проблеми. Зрада все одно не виліковується - це діагноз.
Вы никогда не слышали о конфискате на таможне? о конфискации контрафактной продукции (например, водки)? Сколько в тех 29,7 млрд. грн такого конфиската? И при чём тут "всього доходи були збільшені, на протязі року, на 40,2 млрд гривень"?
А верить на слово политикам, не проверяя, это не диагноз? Почему же Вы не верите, например, Януковичу? Он тоже красиво рассказывал. Или "этот нравится - этому верю, а этот не нравится - ему не верю"?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
StarikanВозможно, я преувеличил из-за специфического круга знакомств (вузы, НИИ, где средний возраст работающих порядка 60).
Сильно подозреваю, что если Вы и преувеличили, то ненамного.
Добре що не в керівництві НАНУ, а то би вийшов середній вік +80.
Ще один анфольс і рантьє зареєструвався:
Все задеклароване Гриценком нерухоме майно перебуває у власності його дружини Юлії Мостової Гриценко у 2017 році отримав 139 620 грн пенсії, 14 885 грн зарплати від викладання в Києво-Могилянській академії, 179 972 грн процентів від вкладу в "Ощадбанку". Дружина політика задекларувала 374 615 грн доходів від отримання зарплати. https://tsn.ua/groshi/p-yat-kvartir-i-s ... 86424.html
Один президент Віктор альфонствував, другий жив у чужому зоопарку і т.д. ще по челіді ті самі історії.
Т.е. Янукович и его топ-окружение, по этим словам Порошенко воры ("незаконно привласнених"). В то же время идет выдача денег этим ворам через его банк:
Готівка знімалась десятками мільйонів за раз через касу «Міжнародного інвестиційного банку», який належить президенту України Петру Порошенку. На чому його фінустанова заробила близько 20 мільйонів «комісійних».
Я промолчал бы, если бы на время выдачи денег Порошенко был простым хозяином банка, ведь задача любого банка приносить деньги его владельцу. Но Порошенко не просто хозяин банка, он Президент Украины, которую, по его же словам, ограбили воры. Да, лично Порoшенко не выдавал деньги. Их выдавали сотрудники банка. Но управляющего банка назначает хозяин банка, он же дает указания по политике банка, согласовывает назначения ключевых сотрудников. Когда идут какие-то операции, нарушающие указания хозяина, происходят соотв. наказания. Если после выдачи "десятками мільйонів за раз" топ-менеджерам вора никаких последствий для выдающих не было, значит это произошло с согласия (прямого или опосредованого) хозяина банка.
Именно эта двуличность Порошенко - "воры, но деньги им выдать, т.к. на этой выдаче мы заработаем" еще один камень в общую кучу камней, вызывающих его отрицание как человека, который может быть избран Президентом Украины еще на один срок. Пусть лучше продолжает развивать свой бизнес (Рошен, МИБ, многочисленные заводы и фабрики), но уже как частное лицо, без звания "Президент". Ну а мы посмотрим, такой ли он успешный, когда он станет обычным, "рядовым" бизнесменом.
Завхоз 2-го дома Старсобеса был застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза. Завхоза звали Александром Яковлевичем, а жену его Александрой Яковлевной. Он называл ее Сашхен, она звала его Альхен. Свет не видывал еще такого голубого воришки, как Александр Яковлевич.
yanyura написав: Т.е. Янукович и его топ-окружение, по этим словам Порошенко воры ("незаконно привласнених"). В то же время идет выдача денег этим ворам через его банк:
Готівка знімалась десятками мільйонів за раз через касу «Міжнародного інвестиційного банку», який належить президенту України Петру Порошенку. На чому його фінустанова заробила близько 20 мільйонів «комісійних».
1. Наскільки я розумію (не певен), ці гроші були зняті до рішення краматорського суду про конфіскацію. 2. Суди зняли арешт з цих коштів. Ці кошти були чисті, їх можна було зняти, як і в деяких інших бандюковичів. 3. Погано, що ці гроші були зняті через банк Порошенко. Погано для його іміджу. Кріміналу тут немає.
Я промолчал бы, если бы на время выдачи денег Порошенко был простым хозяином банка, ведь задача любого банка приносить деньги его владельцу. Но Порошенко не просто хозяин банка, он Президент Украины, которую, по его же словам, ограбили воры. Да, лично Порoшенко не выдавал деньги. Их выдавали сотрудники банка. Но управляющего банка назначает хозяин банка, он же дает указания по политике банка, согласовывает назначения ключевых сотрудников. Когда идут какие-то операции, нарушающие указания хозяина, происходят соотв. наказания. Если после выдачи "десятками мільйонів за раз" топ-менеджерам вора никаких последствий для выдающих не было, значит это произошло с согласия (прямого или опосредованого) хозяина банка.
Проблема в тому, що людину "злодієм" може назвати тільки суд, а суд це спростував, знявши арешт. Не повинен Президент підмінювати собою суд. І, особисто я не певен, шо він був в курсі цих питань.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
tea написав:Нещодавно ЮВТ зустрічалась з молоддю і задала таке питання. -А хто планує покидати Україну і їхати в Європу. В залі підняло руки більше 90% молодих людей.
середний в1к по11хав,п1дняв би теж,як би не безв1з.Похил1 знайом1 чекають вих1д з рабства з/п по в1ку,паспорти вже зробили Залишимось т1льки ми)
В останні роки зникла проблема працюючих пенсіонерів. Ще років з 5 назад як тільки працівник по віку виходив на пенсію,його "просили" йти з роботи,щоб він звільнив дорогу молодому. Зараз ситуація змінилась кардинально. Приклад - музична школа Нафтоскважинська. В нас більше 70% вчителів - пенсіонери.Зарплати по 4-5 тис. грн. За 27 років незалежності школа виховала і випустила до музичних училищ і консерваторій сотні дітей.Викладати в музичну школу повернулись не більше 10 чоловік,та й то всі ще в 90-х роках минулого століття. Деяким пенсіонерам по 70+ років. І на їх зміну вже ніхто не прийде.