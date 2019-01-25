Додано: Суб 26 січ, 2019 16:53

І всі ці факти красномовно свідчать, що послідовний курс влади на залучення до бюджету всіх державних ресурсів, незаконно привласнених Януковичем і топ-особами його режиму, реально реалізуєтьс

Готівка знімалась десятками мільйонів за раз через касу «Міжнародного інвестиційного банку», який належить президенту України Петру Порошенку. На чому його фінустанова заробила близько 20 мільйонів «комісійних». ​

Завхоз 2-го дома Старсобеса был застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза. Завхоза звали Александром Яковлевичем, а жену его Александрой Яковлевной. Он называл ее Сашхен, она звала его Альхен. Свет не видывал еще такого голубого воришки, как Александр Яковлевич.

Из вашей ссылкиПорошенко:Т.е. Янукович и его топ-окружение, по этим словам Порошенко воры ("незаконно привласнених"). В то же время идет выдача денег этим ворам через его банк:Я промолчал бы, если бы на время выдачи денег Порошенко был простым хозяином банка, ведь задача любого банка приносить деньги его владельцу. Но Порошенко не просто хозяин банка, он Президент Украины, которую, по его же словам, ограбили воры. Да, лично Порoшенко не выдавал деньги. Их выдавали сотрудники банка. Но управляющего банка назначает хозяин банка, он же дает указания по политике банка, согласовывает назначения ключевых сотрудников. Когда идут какие-то операции, нарушающие указания хозяина, происходят соотв. наказания. Если после выдачи "десятками мільйонів за раз" топ-менеджерам вора никаких последствий для выдающих не было, значит это произошло с согласия (прямого или опосредованого) хозяина банка.Именно эта двуличность Порошенко - "воры, но деньги им выдать, т.к. на этой выдаче мы заработаем" еще один камень в общую кучу камней, вызывающих его отрицание как человека, который может быть избран Президентом Украины еще на один срок. Пусть лучше продолжает развивать свой бизнес (Рошен, МИБ, многочисленные заводы и фабрики), но уже как частное лицо, без звания "Президент". Ну а мы посмотрим, такой ли он успешный, когда он станет обычным, "рядовым" бизнесменом.Ильф, Петров. 12 стульев.