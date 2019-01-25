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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 18:21

tea ще я чув що середня зарплата в Нафтоскважинську вища за Київську.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan
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