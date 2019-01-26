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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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  #<1 ... 50515253
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 18:21

tea ще я чув що середня зарплата в Нафтоскважинську вища за Київську.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 20:29

  vitaliian написав:tea ще я чув що середня зарплата в Нафтоскважинську вища за Київську.

Немає такого.
tea
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 06:20

Re: Політичні дискусії

  tea написав:Приклад - музична школа Нафтоскважинська.
В нас більше 70% вчителів - пенсіонери.Зарплати по 4-5 тис. грн.
Деяким пенсіонерам по 70+ років.
І на їх зміну вже ніхто не прийде.


Зараз позашкільна освіта на плечах місцевих бюджетів. Якщо бюджет бідний, а переважно так і є, то музичні школи жорстко ріжуть, бо там мають місце індивідуальні заняття і собівартість навчання дуже висока. Так що хоч так, хоч сяк масової музичної освіти не буде.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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