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Додано: Суб 26 січ, 2019 18:21
tea ще я чув що середня зарплата в Нафтоскважинську вища за Київську.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan
Додано: Суб 26 січ, 2019 20:29
Додано: Нед 27 січ, 2019 06:20
Re: Політичні дискусії
Зараз позашкільна освіта на плечах місцевих бюджетів. Якщо бюджет бідний, а переважно так і є, то музичні школи жорстко ріжуть, бо там мають місце індивідуальні заняття і собівартість навчання дуже висока. Так що хоч так, хоч сяк масової музичної освіти не буде.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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