tea написав:Приклад - музична школа Нафтоскважинська. В нас більше 70% вчителів - пенсіонери.Зарплати по 4-5 тис. грн. Деяким пенсіонерам по 70+ років. І на їх зміну вже ніхто не прийде.
Зараз позашкільна освіта на плечах місцевих бюджетів. Якщо бюджет бідний, а переважно так і є, то музичні школи жорстко ріжуть, бо там мають місце індивідуальні заняття і собівартість навчання дуже висока. Так що хоч так, хоч сяк масової музичної освіти не буде.
StarikanВозможно, я преувеличил из-за специфического круга знакомств (вузы, НИИ, где средний возраст работающих порядка 60).
Сильно подозреваю, что если Вы и преувеличили, то ненамного.
Добре що не в керівництві НАНУ, а то би вийшов середній вік +80.
Ще один анфольс і рантьє зареєструвався:
Все задеклароване Гриценком нерухоме майно перебуває у власності його дружини Юлії Мостової Гриценко у 2017 році отримав 139 620 грн пенсії, 14 885 грн зарплати від викладання в Києво-Могилянській академії, 179 972 грн процентів від вкладу в "Ощадбанку". Дружина політика задекларувала 374 615 грн доходів від отримання зарплати. https://tsn.ua/groshi/p-yat-kvartir-i-s ... 86424.html
Один президент Віктор альфонствував, другий жив у чужому зоопарку і т.д. ще по челіді ті самі історії.
Виглядає що Гриценко працює на 0,25 ставки в Могилянці. Якщо в правоохоронців є підозри...нехай копають. Вірю в чесність майбутнього Президента Гриценко.
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться написав:Виглядає що Гриценко працює на 0,25 ставки в Могилянці. Якщо в правоохоронців є підозри...нехай копають. Вірю в чесність майбутнього Президента Гриценко.
Забавно, что на Гриценко видимо долго держали компромат и шантажировали в тихую, но он всё-таки решил зарегистрироваться кандидатом, и мгновенно получил уголовное дело по событиям десятилетней давности. Понятно потом закроют, там срок исковой давности давно закончился, но рейтинг посбивать самое-то. Думаю, сейчас откроют какие-то дела на Тимошенко и Зеленского.
freeze написав:[ Забавно, что на Гриценко видимо долго держали компромат и шантажировали в тихую, но он всё-таки решил зарегистрироваться кандидатом, и мгновенно получил уголовное дело по событиям десятилетней давности.
Так а разве там что то новое есть? Вроде давно заезжанная пластинка. Да и чтоб дело завести наличие компромата необязательно условие.