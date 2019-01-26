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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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  #<1 ... 51525354>
Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 11:08

  Ой+ написав:
  tea написав:Приклад - музична школа Нафтоскважинська.
В нас більше 70% вчителів - пенсіонери.Зарплати по 4-5 тис. грн.
Деяким пенсіонерам по 70+ років.
І на їх зміну вже ніхто не прийде.


Зараз позашкільна освіта на плечах місцевих бюджетів. Якщо бюджет бідний, а переважно так і є, то музичні школи жорстко ріжуть, бо там мають місце індивідуальні заняття і собівартість навчання дуже висока. Так що хоч так, хоч сяк масової музичної освіти не буде.

Ситуація по нашій ДЮСШ схожа.
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 11:44

Re: Політичні дискусії

  tea написав:В нас більше 70% вчителів - пенсіонери.Зарплати по 4-5 тис. грн.
учителя работают на полторы ставки потому,что на 1 не прожить,а на 2 некогда :mrgreen:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 14:03

  Ой+ написав:
  ЛАД написав:
StarikanВозможно, я преувеличил из-за специфического круга знакомств (вузы, НИИ, где средний возраст работающих порядка 60).

Сильно подозреваю, что если Вы и преувеличили, то ненамного.


Добре що не в керівництві НАНУ, а то би вийшов середній вік +80.

Ще один анфольс і рантьє зареєструвався:
Все задеклароване Гриценком нерухоме майно перебуває у власності його дружини Юлії Мостової
Гриценко у 2017 році отримав 139 620 грн пенсії, 14 885 грн зарплати від викладання в Києво-Могилянській академії, 179 972 грн процентів від вкладу в "Ощадбанку". Дружина політика задекларувала 374 615 грн доходів від отримання зарплати. https://tsn.ua/groshi/p-yat-kvartir-i-s ... 86424.html


Один президент Віктор альфонствував, другий жив у чужому зоопарку і т.д. ще по челіді ті самі історії.

Виглядає що Гриценко працює на 0,25 ставки в Могилянці.
Якщо в правоохоронців є підозри...нехай копають.
Вірю в чесність майбутнього Президента Гриценко.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 14:14

  Квесторе_поверніться написав:Вірю в чесність майбутнього Президента Гриценко.

Гриценко зара веде переговори з Вакарчуком і Садовим.
Я вірю в порядність Вакарчука.
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 14:15

  Мизантрóп написав:
  tea написав:В нас більше 70% вчителів - пенсіонери.Зарплати по 4-5 тис. грн.
учителя работают на полторы ставки потому,что на 1 не прожить,а на 2 некогда :mrgreen:

Ситуація в нас невесела.
Дітей,які бажають навчатись в музшколі,не меншає,а вчителів рано чи пізно не вистачатиме.Вчителі ж невічні.
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 14:32

  Квесторе_поверніться написав:Виглядає що Гриценко працює на 0,25 ставки в Могилянці.
Якщо в правоохоронців є підозри...нехай копають.
Вірю в чесність майбутнього Президента Гриценко.


Забавно, что на Гриценко видимо долго держали компромат и шантажировали в тихую, но он всё-таки решил зарегистрироваться кандидатом, и мгновенно получил уголовное дело по событиям десятилетней давности.
Понятно потом закроют, там срок исковой давности давно закончился, но рейтинг посбивать самое-то.
Думаю, сейчас откроют какие-то дела на Тимошенко и Зеленского.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 14:55

Re: Політичні дискусії

freeze написав:[
Забавно, что на Гриценко видимо долго держали компромат и шантажировали в тихую, но он всё-таки решил зарегистрироваться кандидатом, и мгновенно получил уголовное дело по событиям десятилетней давности.


Так а разве там что то новое есть?
Вроде давно заезжанная пластинка.
Да и чтоб дело завести наличие компромата необязательно условие.
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 15:39

  tea написав:Нещодавно ЮВТ зустрічалась з молоддю і задала таке питання.
-А хто планує покидати Україну і їхати в Європу.
В залі підняло руки більше 90% молодих людей.

В каком городе, и что за молодёжь?
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 15:41

  Ой+ написав: Зараз позашкільна освіта на плечах місцевих бюджетів. Якщо бюджет бідний, а переважно так і є, то музичні школи жорстко ріжуть, бо там мають місце індивідуальні заняття і собівартість навчання дуже висока. Так що хоч так, хоч сяк масової музичної освіти не буде.

В Штатах частный учитель музыки - не менее $70/час.
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 15:46

  Квесторе_поверніться написав:Виглядає що Гриценко працює на 0,25 ставки в Могилянці.
Якщо в правоохоронців є підозри...нехай копають.
Вірю в чесність майбутнього Президента Гриценко.

Моё мнение - ни у Президента, ни у его родственников не должно быть никакого бизнеса. Ни в настоящем, ни в прошлом.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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