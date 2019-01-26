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Політичні дискусії
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Додано: Нед 27 січ, 2019 15:55
Starikan написав: tea написав:
Нещодавно ЮВТ зустрічалась з молоддю і задала таке питання.
-А хто планує покидати Україну і їхати в Європу.
В залі підняло руки більше 90% молодих людей.
В каком городе, и что за молодёжь?
Якщо не зраджує пам"ять,то це був Київ і зустріч зі студентами.
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Додано: Нед 27 січ, 2019 15:57
Starikan написав: Квесторе_поверніться написав:
Виглядає що Гриценко працює на 0,25 ставки в Могилянці.
Якщо в правоохоронців є підозри...нехай копають.
Вірю в чесність майбутнього Президента Гриценко.
Моё мнение - ни у Президента, ни у его родственников не должно быть никакого бизнеса. Ни в настоящем, ни в прошлом
.
А що робити жінці Гриценка - Юлії Мостовій,яка має успішний бізнес - видання "Дзеркало тижня".Причому бізнес,яким вже володіє кілька років.
Робити фіктивний продаж на троюрідну сестру?
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Додано: Нед 27 січ, 2019 16:03
Квесторе_поверніться написав:
Виглядає що Гриценко працює на 0,25 ставки в Могилянці.
Якщо в правоохоронців є підозри...нехай копають.
Вірю в чесність майбутнього Президента Гриценко.
Фома Аквінський: Справжня віра не потребує доказів.
Якщо людина не спромоглась після всіх посад розжитись на найменшу нерухомість і є завчухом (завідує чужим хозяйством), то як він має піднімати, як обіцяє, економічну потугу неньки?
Така зароблена сума це хіба 0,25 лаборантських, або якась погодинна оплата, або ще менше ніж 0,25 викладацьких.
Мене даний персонаж відштовхнув, коли в 14-му розказував як треба громити ворога на його ж території, хай би зголошувався до військомату і втілював у життя.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Нед 27 січ, 2019 16:05
Starikan написав:
Моё мнение - ни у Президента, ни у его родственников не должно быть никакого бизнеса. Ни в настоящем, ни в прошлом
.
мне нравится
Роман Бессмертный заявил о своем намерении идти на президентские выборы. Следующий вопрос для вечного самоотверженного партработника Бессмертного, ныне беспартийного – где взять 2,5 млн гривен, необходимых для регистрации кандидата на выборы президента.
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу
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protefiks1959
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Додано: Нед 27 січ, 2019 16:21
Starikan написав:Моё мнение - ни у Президента, ни у его родственников не должно быть никакого бизнеса. Ни в настоящем, ни в прошлом.
Как факт отсутствие бизнеса в настоящем и прошлом может гарантировать что он не появится за время руководства страной?
Тут же главное не есть/нет бизнес, а наличие в стране институтов не позволяющих путать личный карман с государственным.
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Aps
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Додано: Нед 27 січ, 2019 17:25
Aps написав:
Как факт отсутствие бизнеса в настоящем и прошлом может гарантировать что он не появится за время руководства страной?
а бизнес оформленный на водителей, поваров, массажистов можно?
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan
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vitaliian
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Додано: Нед 27 січ, 2019 17:45
Звичайно, в президенти має йти тільки чесна і порядна людина, в якої немає власного бізнесу
Питання: де та як така людина може заробити 2,5 млн.грн. для внеску за реєстрацію у ЦВК
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fler
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Додано: Нед 27 січ, 2019 17:49
Ось ще один подібний претендент подався в президенти - Наливайченко. По декларації теж бездохідний босяк, що живе за жінчин кошт та подарунки тестя. Причому найактивніше його сім'ю обдаровували родичі, коли він був головою СБУ.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Нед 27 січ, 2019 17:58
Ой+ написав:
Мене даний персонаж відштовхнув, коли в 14-му розказував як треба громити ворога на його ж території, хай би зголошувався до військомату і втілював у життя.
Я что-то не помню чтобы более молодой Порошенко и его коллеги, включая сына, как главнокомандующий выезжал в район боевых действий.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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